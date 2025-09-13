Palermo, stop ai tifosi in trasferta a Bolzano: decisione a sorpresa

A meno di quarantotto ore dalla sfida tra Südtirol e Palermo arriva una decisione che ha spiazzato la tifoseria rosanero. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Commissariato della provincia di Bolzano ha stabilito il divieto di accesso allo stadio Druso per i residenti in Sicilia, motivando la scelta con ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

Un provvedimento che sorprende, considerando l’assenza di rivalità storiche tra la tifoseria altoatesina e quella del Palermo. Secondo quanto riferito dal Giornale di Sicilia, erano circa 800 i biglietti già acquistati dai sostenitori rosanero, non soltanto nel settore ospiti ma anche in altri spazi dell’impianto. Ora resta da chiarire quanti di questi tagliandi siano stati comprati da residenti nell’Isola e dunque destinati a diventare inutilizzabili, con conseguente rimborso che – come sottolinea Radicini sul Giornale di Sicilia – sarà comunicato con modalità specifiche nei prossimi giorni.

Il contraccolpo immediato riguarda centinaia di tifosi che avevano già sostenuto spese consistenti per la trasferta: voli, treni e pernottamenti. Una situazione che accresce l’amarezza di una comunità sportiva che si stava preparando a sostenere la squadra in una partita importante di campionato.

La misura – ribadisce ancora il Giornale di Sicilia – porta la firma del Commissariato di Bolzano e rappresenta un duro colpo per la passione dei tifosi del Palermo, già pronti a riempire il Druso con il loro entusiasmo.