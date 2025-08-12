Palermo verso la Cremonese. Allenamenti al Barbera, venduti circa 800 biglietti per il settore ospiti

Prosegue la marcia d’avvicinamento del Palermo alla prima gara ufficiale della stagione: sabato sera alle 21.15, allo stadio Zini, i rosanero affronteranno la Cremonese nel match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia. Come riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, la squadra di Filippo Inzaghi è tornata ad allenarsi ieri pomeriggio, ma non a Torretta, bensì al “Barbera”, dove resterà per tutta la settimana a causa di alcuni interventi di manutenzione sui campi del centro sportivo.

L’allenatore rosanero dovrà fare i conti con diverse valutazioni fisiche e tattiche, soprattutto in vista del turnover annunciato. Come sottolinea Salvatore Orifici del Giornale di Sicilia, tra i pali ci sarà sicuramente Francesco Bardi, chiamato a sostituire Gomis, fermato dalla frattura al braccio riportata nell’amichevole contro il Manchester City. Per tutti gli altri reparti, invece, restano ballottaggi aperti, che saranno sciolti solo dopo gli ultimi allenamenti.

L’avversario di turno, la Cremonese, è una delle neo-promosse in Serie A e potrà contare anche sull’ex Sampdoria Emil Audero, oggi tra i suoi pali. Una gara da non sottovalutare, trasmessa in diretta su Italia 1, ma che per tanti tifosi rosanero sarà vissuta dal vivo: come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, sono già circa 800 i biglietti venduti per il settore ospiti, riservato ai residenti nella provincia di Palermo in possesso di fidelity card.

La capienza della curva destinata ai tifosi ospiti allo Zini è di 2.400 posti, quindi c’è ancora margine per una presenza massiccia dei sostenitori palermitani. I tagliandi, in vendita sul circuito Ticketone, potranno essere acquistati fino alle ore 19 di venerdì; successivamente, sarà possibile comprarli solo presso il botteghino dello stadio.

Il Palermo, intanto, continua la sua preparazione con l’obiettivo di testare tutti i suoi elementi e valutare chi sarà pronto anche per l’esordio in campionato contro la Reggiana. Dopo i segnali positivi arrivati nell’amichevole di lusso con il City, Inzaghi vuole iniziare col piede giusto anche nelle gare ufficiali, facendo leva su una rosa ampia e competitiva.