Giornale di Sicilia: “Palermo, con la Cremonese si cambia. Ci sono quattro candidature”

Valutare la profondità dell’organico e gestire le energie in vista del campionato: sono queste le due missioni principali per Filippo Inzaghi in vista del debutto stagionale in Coppa Italia contro la Cremonese, primo impegno ufficiale tra l’amichevole di prestigio contro il Manchester City e l’esordio in campionato contro la Reggiana. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero intende varare una formazione con diversi cambi rispetto all’undici visto sabato scorso, anche per via dell’infortunio di Gomis che ha stravolto le gerarchie tra i pali.

A sostituire il portiere senegalese, vittima di una frattura al braccio destro, sarà con ogni probabilità Francesco Bardi, mentre in difesa si prepara a una maglia da titolare Patryk Peda, molto utilizzato nelle amichevoli estive. Secondo Alessandro Arena del Giornale di Sicilia, l’ex SPAL potrebbe rilevare uno tra Diakité e Bani, con il primo ancora affaticato dopo i novanta minuti contro il City e il secondo in ritardo di condizione.

A centrocampo cresce l’attesa per il debutto da titolare di Antonio Palumbo, chiamato a portare qualità e assist – voce in cui l’anno scorso è stato secondo in Serie B – alla manovra. Inzaghi, che col Manchester City ha optato per Gomes e Ranocchia in mediana con Segre sulla trequarti, potrebbe ora arretrare proprio il “dottore” e inserire Palumbo alle sue spalle. Anche Blin è in corsa per una maglia, ma al momento appare più probabile la conferma di Gomes.

Sulle fasce, secondo quanto riportato ancora da Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, si valuta un possibile turno di riposo per Gyasi, apparso brillante ma impiegato su entrambe le corsie per tutta la partita contro il City. Con Di Francesco ancora ai box, la soluzione potrebbe essere Pierozzi, autore di un buon impatto nella sfida con gli inglesi.

In attacco, attenzione alla possibile rotazione tra Brunori e Pohjanpalo, in ottica campionato. A insidiare il loro posto è Le Douaron, tra i più in forma nel ritiro e già vicino al gol nell’amichevole di sabato. Anche Corona, molto positivo contro il City per personalità e intelligenza tattica, potrebbe avere spazio a gara in corso.

Superpippo ha dimostrato di voler valorizzare l’intera rosa, consapevole che una stagione lunga e piena di impegni richiederà l’apporto di tutti. L’obiettivo è far trovare pronti anche i cosiddetti “non titolari”, in un gruppo in cui nessuno è davvero fuori dalle rotazioni. Come sottolinea ancora Arena sul Giornale di Sicilia, il Palermo può contare su una panchina lunga e di qualità. E a partire dalla trasferta dello Zini, sarà tempo di iniziare a sfruttarla.