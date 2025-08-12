Giornale di Sicilia: “Riparte la trattativa col Cagliari per Veroli”
Mentre l’emergenza legata all’infortunio di Gomis resta al centro delle attenzioni, il Palermo non perde di vista altri obiettivi di mercato. Tra questi c’è Davide Veroli, giovane difensore mancino di proprietà del Cagliari. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, i rosanero seguono il classe 2003 da diverse settimane, ma negli ultimi giorni si sarebbero intensificati i contatti tra le parti.
Al momento la priorità del club di viale del Fante resta la scelta del nuovo portiere, ma la pista Veroli si è ufficialmente riaccesa. L’intenzione è quella di regalare a Inzaghi un profilo giovane ma già con una buona esperienza in B, utile come vice Ceccaroni sul centrosinistra della difesa a tre. Lo conferma ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, parlando di una trattativa in fase avanzata.
Il Palermo starebbe lavorando su un’operazione strutturata: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a circa 3 milioni di euro. La cifra potrebbe trasformarsi in obbligo nel caso in cui la squadra centri l’obiettivo promozione in Serie A. Si tratta, dunque, di una formula che offre margini di sostenibilità immediata ma anche potenziale valore strategico nel lungo periodo.
La dirigenza rosanero, come spiega Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, resta vigile su ogni fronte, ben consapevole che ogni innesto – soprattutto tra gli Under – può risultare determinante nel bilanciamento tecnico e regolamentare della rosa.