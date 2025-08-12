Giornale di Sicilia: “Gomis fa di nuovo crac. Il Palermo cerca un portiere, il nome nuovo è Gollini”

Il Palermo è costretto a rivedere con urgenza le proprie strategie di mercato dopo l’infortunio di Alfred Gomis, portiere titolare. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il senegalese ha riportato una frattura al radio del braccio destro nel corso dell’amichevole di lusso contro il Manchester City, precisamente al 75’, dopo un violento tiro di Reijnders. Nonostante il dolore, Gomis ha stretto i denti e ha concluso l’incontro, ma gli esami strumentali successivi hanno confermato il peggio.

Il comunicato ufficiale del club ha parlato chiaramente: “Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo”, ma i tempi di recupero si preannunciano tutt’altro che brevi. È il secondo grave infortunio per l’estremo difensore, già fermato l’anno scorso da una lesione al tendine rotuleo. Una sfortuna che si abbatte non solo sul piano sportivo ma anche sulle trattative in corso: l’operazione che avrebbe dovuto portare Jonathan Klinsmann dal Cesena in cambio proprio di Gomis si è infatti arenata. I romagnoli, come spiega ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, non intendono più cedere il proprio portiere per non restare scoperti.

Corsa contro il tempo: obiettivo portiere

Il ds Carlo Osti, dopo un vertice urgente con mister Inzaghi, ha avviato una ricerca frenetica per individuare un nuovo titolare tra i pali. Le opzioni valutate sono diverse, sia sul mercato interno che su quello estero. Massimiliano Radicini scrive sul Giornale di Sicilia che la pista più concreta porta a Jesse Joronen, ex Venezia, attualmente svincolato. Il finlandese ha esperienza in Serie B e Serie A e rappresenterebbe una soluzione accessibile, rapida e di affidabilità comprovata, data anche la possibilità di tesserarlo senza trattative con altri club.

Tra le alternative figura anche Pierluigi Gollini, in uscita dalla Roma, con un ingaggio da 800 mila euro. La società giallorossa non ostacolerebbe il trasferimento. Più defilato invece Rui Patricio: il portoghese ex Roma, 38 anni, rappresenta un profilo di grande esperienza ma con incognite legate all’età.

Sembrerebbe definitivamente tramontata invece la pista che porta ad Adrian Semper del Pisa. Nonostante la presenza di Scuffet come secondo, il club toscano non appare intenzionato a lasciar partire il croato, ritenuto elemento centrale del progetto.

Fuori lista e slot da liberare

Intanto il Palermo si prepara a rimuovere Gomis dalla lista degli over per liberare uno slot utile all’arrivo del nuovo portiere. Il tempo stringe: tra meno di due settimane inizia il campionato e l’organico deve essere al completo e competitivo. Una scelta sbagliata a questo punto della preparazione potrebbe pesare in modo decisivo sull’avvio di stagione.