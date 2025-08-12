Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Si stringe il cerchio attorno al nome del difensore che completerà la retroguardia dell’Avellino. Secondo quanto riportato da Adriano Ancona, Roberto Barbacci e Beniamino Pescatore sul Corriere dello Sport, la scelta è tra Federico Barba (31), attualmente svincolato, e Andreis Coubis (21) del Milan. L’eventuale arrivo di uno dei due influenzerà anche le strategie in uscita: in particolare, con il ritorno sempre più vicino di Manuel Ricciardi (25) dal Cosenza, potrebbero dover lasciare due “over” attualmente in lista. Tra i possibili partenti, l’attaccante Giuseppe Panico (28) e il capitano Marco Armellino (35). Intanto, Damiano Cancellieri (24) è vicino al Gubbio, mentre Paolo Frascatore (33), inizialmente dato verso Guidonia, è ora conteso da Crotone e Cerignola.

Come riferito sempre da Ancona, Barbacci e Pescatore sul Corriere dello Sport, l’Audace Cerignola ha fatto irruzione nella trattativa che avrebbe dovuto portare il portiere Leonardo Marson (27) al Ravenna. In uscita anche Michele Rocca (29), a un passo dal Vicenza. Dopo la cessione di Enrico Piovanello (25) al Crotone, la Juve Stabia lavora per sistemare anche Gregorio Morachioli (25), in attesa di un’offerta dalla Serie B. In entrata, occhi puntati su Filippo Reale (19) della Roma e Tommaso Del Lungo (21) dell’Atalanta U23. Proprio dai bergamaschi dovrebbe arrivare anche l’attaccante Dominic Vavassori (19), già bloccato dal club campano.

Nel frattempo, Gianluca Frabotta (26) è stato ufficializzato dal Cesena: arriva dal West Bromwich Albion, club della Championship inglese. Tre giovani salutano: Antonio David (21) passa all’Inter Under 23, Giovanni Perini (20) va al Novara e Gianmarco Castorri (20) si accasa al Foggia.

Klinsmann-Palermo, ore decisive. Triplo colpo del Monza

Come riportato da il Corriere dello Sport a firma di Ancona, Barbacci e Pescatore, il Palermo avrà 48 ore per decidere se affondare il colpo per Jonathan Klinsmann (28). Da questa decisione dipenderanno gli sviluppi sul fronte Cesena, che valuta in alternativa Jesse Joronen (32). Interesse anche per Alessandro Pietrelli (22) della Juventus da parte di Cesena e Venezia. Resta sul mercato Ogunseye, seguito da Campobasso, Monopoli e Siracusa. In attesa solo dell’ufficialità il passaggio di Marco Olivieri (26) alla Triestina, mentre Alex Sposito (24) è stato ceduto al Trapani.

In chiusura, il Monza piazza un triplo colpo in difesa: Filippo Delli Carri (26) dal Padova ha firmato un triennale, Paulo Azzi (31) e Luca Ravanelli (28) arrivano dalla Cremonese, tutti con contratto fino al 2027 e opzione in caso di promozione in Serie A. Il Venezia, infine, lavora al rinnovo di Gianluca Busio fino al 2029 e tratta con il Cosenza per il difensore Michael Venturi (26): operazione da circa 300mila euro.