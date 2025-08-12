Corriere dello Sport: “Desplanches s’è già preso il Pescara”

PESCARA – Una vittoria è pur sempre una vittoria, anche se arriva ad agosto. L’1-0 con il Rimini ha dato indicazioni incoraggianti, ma ha anche mostrato limiti strutturali che il tecnico Vincenzo Vivarini conosce bene. Come scrive Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, il Pescara ha bisogno di almeno cinque o sei innesti per affrontare al meglio il campionato. Difensori, centrocampisti e soprattutto attaccanti: la rosa biancazzurra è ancora un cantiere aperto. E se è vero che l’applicazione tattica c’è, serve completare l’organico. Lo stesso Vivarini, a fine gara, ha dichiarato: «Siamo agli inizi, è difficile trovare cose belle. Ma c’è voglia di lavorare, ora va reso tutto più semplice. La squadra dev’essere completata».

Desplanches in evidenza, Sgarbi entra bene

Tra le note positive, spicca la prova del portiere Sebastiano Desplanches (23), autore di almeno tre interventi decisivi che hanno protetto il vantaggio abruzzese. Sempre secondo Paolo Renzetti sul Corriere dello Sport, il giovane estremo difensore ha mostrato personalità e buoni riflessi. Bene anche Luca Valzania (29), impiegato in una posizione inedita e in crescita sotto la gestione Vivarini. Da registrare, però, le assenze per squalifica nella prima giornata di campionato per lo stesso Valzania e per Matteo Dagasso (21). Positivo anche l’esordio di Lorenzo Sgarbi (24), uomo assist negli ultimi minuti della sfida contro i romagnoli.

Mercato: occhi su Abiuso, Tonin e Tello

Il Corriere dello Sport, con la firma di Paolo Renzetti, fa il punto anche sul mercato. Il Pescara è attivissimo e sta lavorando per chiudere con Antonio Abiuso (22) dal Modena: prestito con obbligo di riscatto a 500 mila euro più bonus. Per l’attacco, le buone prestazioni di Riccardo Tonin (25) in Coppa Italia hanno riacceso l’interesse per una sua possibile conferma. A centrocampo, piace Andres Tello (29), ex Salernitana, con esperienze in Serie A e B. Per la fascia destra difensiva, invece, resta in cima alla lista Alexander Jallow (27), ex Brescia.

Domenica 17 agosto, alle 18.30, i biancazzurri affronteranno il Parma: un test probante per misurare i progressi della squadra e capire quanto manchi ancora per essere pronti all’inizio del campionato.