Corriere dello Sport: “Lungo stop per Gomis, rischia il taglio. Palermo a caccia del nuovo portiere”

Brutte notizie per il Palermo, che deve fare i conti con uno stop imprevisto proprio nel cuore della preparazione estiva. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, l’amichevole contro il Manchester City ha regalato buoni spunti a mister Inzaghi, ma anche un infortunio pesante che rischia di cambiare i piani di mercato. Il portiere Alfred Gomis ha infatti riportato la frattura del radio del braccio destro, in seguito a un intervento su un tiro di Reijnders. Il senegalese, pur rimanendo in campo dolorante, ha poi svolto gli accertamenti che hanno confermato la diagnosi. I tempi di recupero? Secondo il Corriere dello Sport, potrebbero aggirarsi intorno ai due mesi, anche se la durata effettiva dipenderà dall’evoluzione del percorso riabilitativo già iniziato.

Escl. Dg Cesena: «Infortunio Gomis è un danno. La trattativa per Klinsmann…»

Caccia al nuovo numero uno

Il Palermo, dunque, deve correre ai ripari. Gomis era il titolare designato, nonostante qualche dubbio tecnico emerso già nelle scorse settimane. Con l’arrivo imminente di Francesco Bardi (la presentazione è prevista oggi a Torretta), si colma una prima lacuna, ma il toscano non rientra nei piani come primo portiere. Come evidenziato ancora da Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, la società valuta altri profili per prendere il posto di Gomis. Uno dei nomi caldi resta quello di Jonathan Klinsmann, oggi al Cesena, anche se l’infortunio del senegalese potrebbe rendere più complessa la trattativa, visto il possibile intreccio tra entrata e uscita. Sempre viva anche la pista che porta ad Adrian Semper del Pisa, già allenato da Inzaghi e ritenuto affidabile per esperienza e conoscenza del sistema.

Slot occupati e nuove trattative

Un nodo importante è rappresentato dagli slot in rosa: con l’arrivo di Bardi, tutti gli “Over” risultano al completo, e Gomis – riporta ancora il Corriere dello Sport – rischia di finire fuori lista per fare spazio a un nuovo innesto tra i pali. Sul fronte difensivo, invece, si avvicina Davide Veroli, classe 2002, individuato come alternativa giovane per la difesa a tre. La formula dovrebbe essere quella del prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.