Il Resto del Carlino: “Gomis out. Salta scambio tra Palermo e Cesena? Trattativa era chiusa…”

Settimana d’esordio in Coppa Italia, ma anche di rinforzi per il Cesena, che ha ufficializzato ieri l’arrivo di Gianluca Frabotta. L’esterno sinistro classe ’99, reduce da una poco fortunata esperienza in Inghilterra con il West Bromwich Albion, ha firmato un contratto annuale con opzione di rinnovo e rappresenta un profilo richiesto espressamente da mister Michele Mignani, già suo allenatore ai tempi del Bari. Lo riporta Il Resto del Carlino – Cesena, che sottolinea come Frabotta sia arrivato da svincolato e già ieri si sia sottoposto alle visite mediche prima della firma.

Frabotta, romano di nascita ma cresciuto nel vivaio del Bologna, ha vissuto il picco della sua carriera nella stagione 2020/21, quando ha collezionato 15 presenze con la Juventus di Andrea Pirlo, inclusa una gara in Champions League. In seguito, il suo percorso è stato costellato da infortuni e prestiti: Verona, Frosinone, Bari, Cosenza e, infine, Championship con soli 59 minuti complessivi in campo a West Brom. Ora a Cesena cerca un rilancio in Serie B, in un sistema come il 3-5-2 che valorizza la sua capacità di coprire tutta la fascia.

Come scrive Il Resto del Carlino – Cesena, il colpo Frabotta si intreccia indirettamente con un’altra trattativa, ora saltata, ovvero quella tra Cesena e Palermo per lo scambio tra Jonathan Klinsmann e Alfred Gomis. L’infortunio del portiere senegalese, che ha riportato una frattura al radio del braccio destro nell’amichevole contro il Manchester City, ha infatti fatto sfumare l’accordo. Le due società avevano trovato l’intesa su un prestito con obbligo di riscatto da 1,8 milioni complessivi, ma senza Gomis come contropartita, lo scenario è cambiato: se il Palermo vorrà ancora Klinsmann, dovrà rilanciare economicamente. Intanto, anche Joronen, obiettivo del Palermo, è stato monitorato anche dal Cesena, segno che il club romagnolo resta vigile tra i pali.

Nel frattempo, sul fronte uscite, Il Resto del Carlino – Cesena segnala il perfezionamento dei prestiti di Antonio David all’Inter Under 23 e del classe 2005 Giovanni Perini al Novara, mentre l’interesse della Fiorentina per Shpendi resta per ora solo un’indiscrezione.

Sul taccuino del ds Filippo Fusco ci sono altri due nomi: Michele Castagnetti della Cremonese, che potrebbe rinforzare il centrocampo, e il giovane Vittorio Magni, laterale destro classe 2006 del Milan, con cui si sta trattando il prestito.

Il Cesena si muove dunque su più fronti, con l’obiettivo di completare la rosa in vista della sfida di Coppa Italia contro il Pisa e di un campionato in cui la squadra punta a essere protagonista.