Repubblica: “Palermo, incasso record e brand da Serie A: col City è passerella mondiale”

Il match di sabato scorso al Barbera tra Palermo e Manchester City è stato molto più di una semplice amichevole di lusso. Secondo quanto riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, si è trattato di un vero e proprio trampolino verso l’internazionalizzazione definitiva del marchio Palermo. Un progetto avviato già nella scorsa stagione — basti pensare al lancio della prima maglia a New York — e che ha visto un’accelerazione concreta grazie all’evento con i campioni d’Inghilterra.

Come spiega Carlo Amenta, docente di Economia all’Università di Palermo, l’incontro con il City rientra perfettamente nella strategia di marketing sportivo “all’americana”, in cui l’impatto economico e reputazionale supera di gran lunga il semplice incasso da botteghino. Proprio su questo punto, Tripi su Repubblica Palermo sottolinea che, sebbene il dato ufficiale non sia stato reso noto, si stima un incasso superiore al milione di euro, paragonabile al record registrato nel 2010 con Palermo-Inter.

Ma il vero valore dell’evento sta nella visibilità globale: la partita è stata trasmessa in diretta in 60 Paesi, con diritti acquistati da diverse emittenti internazionali. Un boost clamoroso per l’immagine del club, confermato dalle parole di Alberto Galassi, consigliere d’amministrazione del Palermo e del City Football Group: «Chi ha visto quella partita in TV ha capito le potenzialità di questo club. L’unione tra Palermo e CFG è inarrestabile».

Anche sul piano commerciale i numeri parlano chiaro. Come riportato da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, i ricavi del club sono saliti del 20% rispetto al 2024, con il merchandising che da solo ha fatto registrare un balzo del 50%, spingendo all’apertura di un nuovo store all’aeroporto. Il responsabile dell’area business, Nicolas de Montauzon, ha spiegato che «Palermo è destinato a diventare uno dei brand più forti del calcio italiano».

Il match con il City ha lasciato in eredità anche un messaggio sportivo: nei corridoi del Barbera si è parlato chiaramente di Serie A come prossima tappa naturale. «Se già vi siete divertiti ora, aspettate di arrivare in A», sarebbe stata la frase condivisa tra dirigenti del gruppo.

Intanto, non tutte le notizie sono positive. L’infortunio di Alfred Gomis, che ha riportato la frattura del radio destro dopo una parata su Reijnders, costringerà il Palermo a correre ai ripari tra i pali in vista della sfida di sabato contro la Cremonese in Coppa Italia.

La squadra ha ripreso gli allenamenti allo stadio Barbera — scrive ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo — a causa della manutenzione in corso sui campi di Torretta. La strada per la Serie A passa anche da qui: dal consolidare un’identità sportiva forte, ma soprattutto da un brand ormai sempre più globale.