Palermo verso il Modena: doppia seduta per gli uomini di Dionisi. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Palermo ha reso noto il report sulla doppia seduta di allenamento svolta in data odierna, mercoledì 8 gennaio:

“Doppio allenamento oggi a Torretta per il Palermo guidato da Alessio Dionisi in vista della prossima gara casalinga contro il Modena.

Al mattino i rosanero, dopo un avviamento motorio e tecnico, hanno effettuato small sided games 2 vs 2, un esercizio specifico per reparti, una partita 11 vs 11 e un lavoro metabolico integrato.

Nel pomeriggio è stata svolta una seduta di forza in palestra”.