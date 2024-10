Palermo verso il Mantova: ripresa la preparazione a Torretta. Il report

Attraverso il proprio sito ufficiale il Palermo ha reso noto il report dell’allenamento odierno.

Dopo la vittoria contro la Reggiana, questa mattina è ripresa a Torretta la preparazione del Palermo in vista della prossima gara esterna contro il Mantova.

Seduta di recupero per i calciatori che ieri hanno disputato la partita. Il resto del gruppo, dopo un avviamento motorio e tecnico, ha svolto didattica offensiva, small sided games 2 vs 2 e partita 5 vs 5.