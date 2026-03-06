Giornale di Sicilia: “Palermo, Inzaghi studia le alternative. Esaurito il settore ospiti di Carrara”

Il Palermo non si ferma dopo il successo contro il Mantova e ha subito ripreso la preparazione al centro sportivo di Torretta in vista della trasferta contro la Carrarese. La sfida dello Stadio dei Marmi rappresenta il primo appuntamento di un finale di stagione decisivo e Filippo Inzaghi è già al lavoro per trovare le soluzioni migliori tra stanchezza e squalifiche. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’allenatore rosanero dovrà gestire diverse situazioni delicate all’interno della rosa.

Secondo quanto evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la prima emergenza riguarda la fascia destra. La squalifica di Pierozzi costringerà Inzaghi a cambiare interprete su quella corsia, con Gyasi che al momento appare il principale candidato per una maglia da titolare. Non sarà disponibile nemmeno Blin, espulso nella ripresa della gara contro il Mantova.





Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero aveva già annunciato nel postpartita l’intenzione di apportare qualche modifica all’undici titolare. Tra i nodi da sciogliere ci sono anche le condizioni fisiche di Bani e Ceccaroni, entrambi usciti molto affaticati dall’ultima partita. Dovrebbe trattarsi soltanto di crampi, ma Inzaghi potrebbe comunque valutare un turnover per non correre rischi in vista dello scontro diretto successivo contro il Monza.

Possibili novità anche sulla trequarti. Come riporta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Le Douaron e Johnsen si giocano una maglia da titolare alle spalle di Pohjanpalo, con il tecnico che potrebbe optare per una rotazione per mantenere alta l’intensità offensiva della squadra.

A Carrara, però, il Palermo potrà contare su un sostegno importante anche sugli spalti. Dopo tre trasferte consecutive con restrizioni per i tifosi rosanero, il settore ospiti sarà nuovamente aperto anche ai residenti in Sicilia. I 620 biglietti disponibili sono andati esauriti in poche ore, segnale dell’entusiasmo che continua ad accompagnare la squadra in questo finale di stagione.

La gara dello Stadio dei Marmi sarà diretta da Piccinini della sezione di Forlì, alla sua seconda direzione stagionale con il Palermo dopo la vittoria del 27 dicembre contro il Padova. Con lui ci saranno gli assistenti Garzelli e Regattieri, il quarto ufficiale Collu, mentre al Var opereranno Baroni e Ghersini.