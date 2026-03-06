Magione, via alla riqualificazione del campetto: nuova vita grazie al progetto Palermo in the Community

Il campetto di calcio a 5 di piazza Magione si prepara a tornare a nuova vita. Il Comune di Palermo ha autorizzato l’avvio dei lavori di riqualificazione dell’impianto nell’ambito del progetto “Palermo in the Community”, iniziativa realizzata insieme al City Football Group, proprietario della maggioranza del Palermo FC.

L’intervento rientra in un programma più ampio che coinvolgerà dieci aree della città, con l’obiettivo di recuperare spazi sportivi urbani e restituirli alla comunità, soprattutto ai più giovani.





Cosa prevede il progetto

I lavori riguarderanno la manutenzione straordinaria del campo, oggi in evidente stato di degrado. L’intervento sarà sostenuto economicamente dal Palermo FC e porterà al completo rifacimento della struttura.

Tra le opere previste:

rimozione del vecchio manto sintetico

rifacimento del fondo del campo

posa di nuova erba sintetica di alta qualità

installazione di nuove porte da calcio a 5

ripristino di recinzioni, cancelli e copertura superiore

Previsto anche un nuovo impianto di illuminazione con quattro fari LED da 250 watt, che consentirà l’utilizzo del campo anche nelle ore serali.

Spazio gratuito per i giovani

Il progetto prevede che il campetto sia gratuito e accessibile, con particolare attenzione a bambini e ragazzi del quartiere. Saranno inoltre utilizzati materiali sostenibili e saranno inseriti elementi di verde per migliorare la qualità dello spazio urbano.

L’impianto sarà progettato anche per garantire accessibilità alle persone con disabilità, trasformando l’area in uno spazio sportivo inclusivo e aperto alla comunità.

Nei prossimi mesi saranno avviate anche attività educative e sportive rivolte ai giovani, con il coinvolgimento delle realtà del territorio per la gestione condivisa dello spazio recuperato.