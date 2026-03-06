Gazzetta dello Sport: “Serie B, valanga di gol nel turno infrasettimanale: Pohjanpalo resta il re”

La Serie B regala due serate spettacolari e ricche di emozioni, con un turno infrasettimanale che ha fatto registrare numeri straordinari. Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il campionato cadetto ha vissuto partite piene di colpi di scena, ribaltamenti di risultato e momenti di grande spettacolo che hanno tenuto con il fiato sospeso tifosi negli stadi e davanti alla televisione.

Secondo l’analisi di Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il dato più impressionante riguarda il numero di reti segnate: ben 37 gol complessivi, record stagionale in una singola giornata. Un numero che solitamente si registra nelle prime fasi della stagione e non nella fase decisiva del campionato, segno di un torneo più aperto che mai.


Come sottolinea ancora Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, la lotta è serrata in tutte le zone della classifica: quattro squadre sono ancora in corsa per la promozione diretta in Serie A, diversi club puntano a inserirsi nella zona playoff e molte formazioni restano coinvolte nella battaglia per la salvezza, dove potrebbe servire quota 45 punti per restare in categoria.

Tra i protagonisti della giornata non può mancare Joel Pohjanpalo. Il centravanti del Palermo ha raggiunto quota 19 gol stagionali, confermandosi il capocannoniere del campionato. L’attaccante finlandese ha persino rivendicato per qualche secondo anche il gol iniziale di Ranocchia contro il Mantova, prima che la rete venisse assegnata definitivamente al centrocampista rosanero.

Il turno ha visto protagonisti molti altri attaccanti. Il primo gol della giornata è stato firmato da Artistico dello Spezia, mentre l’ultimo, cronologicamente parlando, è stato realizzato da Raimondo del Frosinone. Spazio anche alla doppietta di Di Nardo del Pescara, autore della miglior stagione della sua carriera con nove reti all’esordio in Serie B.

Non sono mancati episodi discussi e gesti di fair play. Il gol di Di Nardo è stato oggetto di polemiche per non essersi fermato con un avversario a terra, mentre il giorno precedente Fumagalli della Reggiana aveva scelto di interrompere l’azione in una situazione simile.

In evidenza anche altri bomber come Cutrone e Petagna del Monza, protagonisti nel successo della loro squadra. Il Südtirol ha invece trovato le reti dei suoi due centravanti Pecorino e Merkaj, confermandosi una formazione solida e difficile da affrontare.

La giornata ha messo in luce anche diversi giovani. Spicca Matteo Dagasso del Venezia, autore di una doppietta e ormai candidato a ritagliarsi uno spazio importante nel centrocampo della squadra veneta. Buone indicazioni sono arrivate anche da Kofler del Südtirol, difensore emergente già al terzo gol stagionale.

Tra i giovani protagonisti si sono messi in evidenza anche Rao del Bari, Bonfanti dello Spezia e Del Lungo dell’Entella, mentre Tonoli del Modena ha risposto con una prestazione di grande personalità.

La giornata si è chiusa con tre autoreti, firmate da Reale dell’Avellino, Illanes della Carrarese e Rispoli del Catanzaro. Episodi sfortunati che fanno parte del calcio e che, come spesso accade, possono essere cancellati rapidamente con un gol nella porta giusta.

Una cosa è certa: la Serie B continua a regalare spettacolo e, se il ritmo resterà questo, il finale di stagione promette ancora emozioni.

