Giornale di Sicilia: “Palermo, allarme cartellini”

Il finale convulso della partita contro il Mantova lascia al Palermo una lezione importante in vista delle ultime dieci giornate di campionato. La gestione disciplinare diventa un fattore decisivo per evitare passi falsi in una fase della stagione in cui ogni dettaglio può fare la differenza nella corsa ai vertici della Serie B. Come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’espulsione di Blin nel finale della gara con i lombardi ha cambiato completamente l’inerzia della partita, rimettendo in corsa il Mantova.

Secondo quanto racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’episodio che ha portato al rigore trasformato da Marras ha generato anche un contraccolpo psicologico nella squadra rosanero. Lo stesso Inzaghi, insieme a Palumbo nel postpartita, ha ammesso come quell’episodio abbia creato qualche timore nella gestione del finale di gara e costretto la squadra a rivedere l’assetto tattico.





Il Palermo pagherà subito le conseguenze disciplinari nella prossima trasferta contro la Carrarese. Come sottolinea ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Inzaghi dovrà fare a meno sia di Blin, espulso direttamente, sia di Pierozzi, che era diffidato e ha ricevuto il quinto cartellino giallo stagionale.

Quella rimediata dal centrocampista francese rappresenta il primo rosso diretto per il Palermo in questo campionato, ma il dato complessivo delle espulsioni resta comunque significativo. Come ricorda Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, contando anche i doppi gialli i rosanero sono arrivati a quota quattro espulsioni stagionali, un numero tra i più alti della Serie B. Solo tre squadre hanno fatto peggio: Avellino con sette, Spezia con sei ed Empoli con cinque. A quattro espulsioni, oltre al Palermo, ci sono anche Frosinone ed Entella.

Oltre alle squalifiche già scattate, lo staff tecnico deve prestare attenzione anche alla situazione dei diffidati. Pierozzi, Palumbo e Bani hanno già raggiunto quota cinque ammonizioni e hanno scontato lo stop del giudice sportivo, mentre altri giocatori restano a rischio squalifica nelle prossime giornate.

Tra i più esposti ci sono Bereszynski, Peda e Ranocchia, tutti fermi a quattro cartellini gialli: un’eventuale ammonizione nella prossima gara farebbe scattare automaticamente la squalifica e li costringerebbe a saltare lo scontro diretto contro il Monza. Più lontani dal limite ma comunque sotto osservazione restano Augello, Gyasi e Le Douaron, attualmente a quota tre ammonizioni.

Gestire la tensione e i cartellini diventa quindi un aspetto cruciale per il Palermo nel rush finale della stagione. Le ultime dieci partite, come ha più volte ricordato Inzaghi, saranno vere e proprie finali e mantenere equilibrio e lucidità potrebbe fare la differenza nella corsa ai piani alti della classifica.