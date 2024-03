Palermo-Venezia, biglietti in vendita. Si spera nel pienone

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla vendita dei biglietti per la gara di venerdì tra Palermo e Venezia.

Palermo-Venezia: biglietti in vendita. Info e prezzi

La sfida di venerdì sera, alle 20.30, tra Palermo e Venezia è probabilmente la gara più importante di questo campionato. I rosanero, tornati a sorridere grazie al successo con il Lecco, hanno la necessità di raccogliere nuovamente i tre punti contro i lagunari per provare a rimettersi definitivamente in corsa per le prime posizioni che regalano la promozione diretta. Per la formazione di Corini anche il vantaggio di giocare al Barbera, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni, come d’altronde sempre accaduto in questa stagione.

I biglietti per assistere alla gara saranno disponibili alla vendita fino alle 20.25 di venerdì o comunque fino a esaurimento disponibilità: 18 euro le curve, 23 la gradinata e 39 la tribuna. Le premesse sembrano essere buone, con la stessa squadra che ha lanciato una sorta di appello: «Il Barbera ci darà sicuramente una grossa mano e aspettiamo tanti tifosi allo stadio», ha detto Ranocchia in un’intervista al sito ufficiale del club di viale del Fante. Nell’ultima gara interna, contro la Ternana, si era registrato il terzo numero più alto di presenze, con 27.404 spettatori sugli spalti. Meglio si era fatto solamente contro Como (31.211) e Spezia (29.117). Il Palermo ora spera di averne di più.