Palermo-Venezia: biglietti in vendita. Info e prezzi

A partire dalle ore 16:30 di venerdì 8 marzo è iniziata la vendita dei biglietti per assistere alla partita Palermo-Venezia, valevole per la 30ª giornata di campionato di Serie BKT, prevista per venerdì 15 marzo alle ore 20:30 allo stadio Renzo Barbera.

I tagliandi saranno disponibili alla vendita fino alle ore 20:25 di venerdì 15 marzo o comunque fino a esaurimento disponibilità, solo attraverso i seguenti canali:

– il sito Vivaticket

– i punti fisici Vivaticket sparsi nella provincia di Palermo e in tutto il territorio nazionale

– il punto Vivaticket presente presso il SiamoAquile Bar&Store allo stadio Renzo Barbera”.

SETTORE OSPITI: i residenti nella provincia di Venezia potranno acquistare il titolo esclusivamente per il settore ospiti al prezzo di € 18 fino alle ore 19:00 di giovedì 14 marzo e solo se sottoscrittori dei programmi di fidelizzazione della società sportiva Venezia FC.

Modalità di richiesta accrediti riservati a club sportivi.

In occasione delle gare casalinghe del Palermo, le società sportive di Serie A e Serie B possono richiedere n. 1 accredito per un proprio osservatore. Eventuali richieste provenienti da Società di Lega Pro e LND saranno valutate a seconda delle disponibilità residua.

Le richieste dovranno pervenire all’indirizzo del segretario sportivo p.visci@palermofc.com inderogabilmente entro e non oltre 3 giorni prima dell’inizio della gara specificando nome, cognome, luogo e data di nascita del nominativo da accreditare oltre all’indirizzo di posta elettronica per l’invio del tagliando.

Si raccomanda di arrivare allo stadio con largo anticipo per agevolare le procedure d’ingresso.

Promo Università Degli Studi Di Palermo: clicca qui per i dettagli

Curve

18 €

14 €

Gradinata (anello superiore)

23 €

18 €

Gradinata (anello inferiore)

28 €

23 €

Tribuna Laterale

39 €

31 €

Tribuna Centrale

60 €

45 €

Tribuna Centralissima

85 €

65 €

PUNTI VENDITA VIVATICKET

– PALERMO CITTÀ

BAR GIUFFRE’

INDIRIZZO: via dei Nebrodi, 56/D-E Palermo

TELEFONO: +39 091 9823321

EMAIL: bargiuffre@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.00 Dom: Chiuso

******************************

BAR ORETO

INDIRIZZO: via Oreto, 385 Palermo

TELEFONO: +39 091 6481218

EMAIL: oretobar@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 06.00/20.30 Dom: 06.00/13.00

******************************

BAR ROSANERO

INDIRIZZO: piazzetta Porta Reale, 6 Palermo

TELEFONO: +39 091 6177092

EMAIL: info@barrosanero.com

ORARI: Mar-Dom: 09.00/19.00 Lun: chiuso

******************************

BAR TABACCHI BADALAMENTI

INDIRIZZO: via Lorenzo Iandolino, 76 – Mondello Palermo

TELEFONO: +39 091 450408

EMAIL: giovannigottuso@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 08.00/21.00

******************************

BAR TIFFANY

INDIRIZZO: via Messina Marine, 257 Palermo

TELEFONO: +39 091 6222008

EMAIL: corelli77@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 08.00/20.00

******************************

BIG FOOT

INDIRIZZO: Viale della Regione Siciliana, 3594 Palermo

TELEFONO: +39 091 206273

EMAIL: robertbona2004@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 00.00/24.00

******************************

BOX OFFICE PALERMO

INDIRIZZO: via Morello, 51 Palermo

TELEFONO: +39 091 341960

EMAIL: tiziana.sorrentino366@virgilio.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.30 16.00/20.00 Sab: 09.00/13.30 Dom: closed

******************************

BOX OFFICE PALERMO C/O LA FELTRINELLI

INDIRIZZO: Via Cavour, 133 Palermo

TELEFONO: +39 091 335566

EMAIL: tiziana.sorrentino366@virgilio.it

ORARI: Lun-Sab: 09.30/13.30 15.30/20.00 Dom: 10.00/13.00 15.30/20.00

******************************

CONCA D’ORO VIAGGI

INDIRIZZO: Piazza Indipendenza, 41 Palermo

TELEFONO: 091 487288

EMAIL: leo@concadoroviaggi.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.00 Sab: 09.00/13.00 Dom:chiuso

******************************

GOLDBET SFERRACAVALLO

INDIRIZZO: via Torretta, 11 – Sferracavallo Palermo

TELEFONO: 091 7794565

EMAIL: ippica.sport@gmail.com

ORARI: Lun-Dom: 09.00/21.00

******************************

I CANDELAI

INDIRIZZO: via dei Candelai, 65 Palermo

TELEFONO: +39 091 327151

EMAIL: candelai@candelai.it

******************************

IMPRONTA SERVIZI DELEGAZIONE ACI

INDIRIZZO: via Oreto, 12/A Palermo

TELEFONO: +39 091 6177724

EMAIL: acifarpiu@gmail.com

ORARI: Lun-Ven: 08.30/13.00 15.30/19.30 Sab, Dom: chiuso

******************************

INTRALOT MASCOLINO

INDIRIZZO: via Francesco Crispi, 126 Palermo

TELEFONO: +39 091 325933

EMAIL: pietromascolino@libero.it

ORARI: Lun: chiuso Mar-Ven: 10.00/20.00 Sab, Dom: 10.00/23.00

******************************

JACKPOT

INDIRIZZO: via Castellana, 181/183 Palermo

TELEFONO: +39 091 6738264

EMAIL: jackpotlandolina@gmail.com

ORARI: Lun-Dom: 06.00/23.00

******************************

KEY SYSTEM PALERMO

INDIRIZZO: via Narbone, 79-81 Palermo

TELEFONO: 091 2749827

EMAIL: info@kspalermo.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso

******************************

LABISI EVENTI

INDIRIZZO: viale Croce Rossa, 96 Palermo

TELEFONO: 091 7478029

EMAIL: labisieventi@gmail.com

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 15.00/18.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso

******************************

MANFRE’ VIAGGI

INDIRIZZO: via Empodecle Restivo, 34/36 Palermo

TELEFONO: +39 091 525442

EMAIL: info@manfreviaggi.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.00 Sab: 09.00/13.00 Dom:chiuso

******************************

SICILIAMANDO VIAGGI

INDIRIZZO: via dell’Autonomia Siciliana, 116 Palermo

TELEFONO: +39 091 6372741

EMAIL: info@siciliamandoviaggi.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.00 Sab: 09.00/18.00 Dom: chiuso

******************************

STANLEYBET NOCE

INDIRIZZO: via Angelo Poliziano, 17 Palermo

TELEFONO: +39 091 7790416

EMAIL: giuseppe.disalvo3@gmail.com

ORARI: Lun: 15.00/20.00 Mar-Dom: 09.00/20.00

******************************

TABACCHERIA ARMETTA

INDIRIZZO: corso Calatafimi, 482 Palermo

TELEFONO: +39 091 420143

EMAIL: armettalucia77@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.30 Dom: 08.30/13.00

******************************

TABACCHERIA BONACCORSO

INDIRIZZO: via Sampolo, 282 Palermo

TELEFONO: 091343703

EMAIL: tabacchi-bonaccorso@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 06.30/20.00

******************************

TABACCHERIA BONURA

INDIRIZZO: piazza San Domenico, 6 Palermo

TELEFONO: +39 091 334525

EMAIL: tabacchisandomenicopa@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 07.30/19.45 Dom: 09.00/13.00 16.00/19.45

******************************

TABACCHERIA CANNONITO

INDIRIZZO: via Antonio di Rudini, 25 Palermo

TELEFONO: +39 091 6161907

EMAIL: tabaccheriacannonitotiziana@virgilio.it

ORARI: Lun-Sab: 06.30/20.00 Dom: 08.00/13.30

******************************

TABACCHERIA LO PRESTI

INDIRIZZO: via Val di Mazara, 25 E/F Palermo

TELEFONO: +39 091 511362

EMAIL: lopresti.luigi@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 07.30/13.30 15.30/20.00 Dom: chiuso

******************************

TABACCHERIA RICEVITORIA 291

INDIRIZZO: via Franz Liszt, 11 Palermo

TELEFONO: +39 091 343423

EMAIL: davidebruno76@gmail.com

ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.00 Dom: 08.30/13.00

******************************

TABACCHERIA SGARLATA

INDIRIZZO: corso Tukory, 145 Palermo

TELEFONO: +39 091 218436

EMAIL: sgarlataettore@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 07.00/20.00 Dom: 08.00/13.00

******************************

TICKETTANDO POINT 1

INDIRIZZO: Via Maqueda, 290 c/o Primafila Store Palermo

TELEFONO: 091 332508

ORARI: Lun-Ven: 10.00/20.00 Sab: 10.00/01.00 Dom: 10.00/20.00

******************************

TICKETTANDO POINT 2

INDIRIZZO: via Notarbartolo, 5C c/o Primafila Store Palermo

TELEFONO: 091 340836

ORARI: Lun-Ven: 10.00/20.00 Sab: 10.00/20.00 Dom: chiuso

******************************

VILLAGE INTRALOT

INDIRIZZO: via Verdinois, 22/24 Palermo

TELEFONO: +39 091 7283367

EMAIL: villageintralot@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 09.00/20.00

******************************

VIRTUS VIAGGI & TURISMO

INDIRIZZO: Via Maqueda, 260 Palermo

TELEFONO: +39 091 6014515

EMAIL: virtusviaggi@libero.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso

******************************

AGENZIA BETTER LA COCCINELLA

INDIRIZZO: via Nino Bixio, 57-59 Bagheria

TELEFONO: +39 091 8880017

EMAIL: bixiobetter@gmail.com

ORARI: Lun-Ven: 10.00/21.00 Sab, Dom: 09.30/21.00

******************************

– PROVINCIA DI PALERMO

SAVONCELLI TRAVEL

INDIRIZZO: via Roma, 160 Bolognetta

TELEFONO: +39 091 8724777

EMAIL: info@savoncellitravel.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.30/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: chiuso

******************************

PUNTO SNAI CAPACI

INDIRIZZO: corso Sommariva, 106 Capaci

TELEFONO: +39 091 6931939

EMAIL: novento44srl@gmail.com

ORARI: Lun: 14.00/20.30 Mar-Dom: 10.00/20.30

******************************

PUNTO SNAI CARINI

INDIRIZZO: Via Oliveri, 13 Carini

TELEFONO: +39 091 8930475

EMAIL: novento44srl@gmail.com

ORARI: Lun: 14.00/20.30 Mar-Dom: 10.00/20.30

******************************

POSTEONLINE MISILMERI

INDIRIZZO: corso Vittorio Emanuele, 199/A Misilmeri

TELEFONO: +39 091 7841238

EMAIL: posteonline1@libero.it

ORARI: Lun-Ven: 09.00/13.00 16.00/19.30 Sab: 09.00/13.00 Dom: Chiuso

******************************

ELETTRONICA CUSIMANO

INDIRIZZO: Piazza Vittorio Emanuele, 12 Monreale

TELEFONO: 0916402582

EMAIL: elettronica.cusimano@live.it

ORARI: Lun-Ven: 08.00/20.00 Sab: 08.00/14.00 Dom: Chiuso

******************************

PUNTO SNAI PARTINICO

INDIRIZZO: Via Sebastiano La Franca, 36 Partinico

TELEFONO: 388 6939104

EMAIL: cangialosileonardo@libero.it

ORARI: Lun-Ven: 09.30/22.00 Sab-Dom: 09.00/23.00

******************************

TABACCHERIA RICEVITORIA MASI

INDIRIZZO: viale VIII Marzo, 19/21 Piana degli Albanesi

TELEFONO: +39 091 7862986

EMAIL: caterina.masi1944@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 08.00/14.00 15.00/22.00 Dom: 09.00/14.00 16.00/21.00

******************************

TABACCHI EDICOLA DI RICCARDO VICARI

INDIRIZZO: corso Umberto I, 190 San Giuseppe Jato

TELEFONO: +39 091 8573402

EMAIL: tabacco.vicari@libero.it

ORARI: Lun-Dom: 06.30/20.30

******************************

ELETTRODOMESTICI BONADONNA

INDIRIZZO: corso La Masa, 67 Trabia

TELEFONO: +39 091 8146192

EMAIL: bonadonnagennaro@libero.it

ORARI: Lun-Sab: 09.30/13.00 16.30/20.00 Dom: chiuso

******************************

TABACCHERIA GIAMMANCO

INDIRIZZO: corso Vittorio Emanuele, 446 Villabate

TELEFONO: +39 091 6140301

EMAIL: mauro_giammanco@hotmail.com

ORARI: Lun-Sab: 09.00/13.00 16.00/20.00 Dom: chiuso