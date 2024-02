Palermo-UniPa, partnership siglata: sconti sui biglietti delle partite

Attraverso il sito ufficiale, il Palermo ha annunciato una partnership con l’Università degli studi di Palermo in cui sono previsti degli sconti sulle partite casalinghe dei rosanero. Ecco il comunicato:

“Nell’ambito di un’ampia partnership siglata tra il Palermo FC ed UniPa, è stata prevista una particolare scontistica per l’acquisto dei tagliandi delle gare in casa riservata a tutti gli studenti universitari, i docenti ed il personale dell’ateneo.

La scontistica, pari al 30%, sarà valevole per tutte le gare casalinghe della regular season e nei seguenti settori:

– Curva Nord e Curva Sud (superiore – inferiore)

– Gradinata (superiore – inferiore).

Sarà possibile usufruire di tale agevolazione solo acquistando il proprio biglietto presso la cassa speciale allestita all’interno dello store ufficiale del Palermo FC dello stadio Renzo Barbera, ed esibendo necessariamente ed in presenza, oltre un documento di identità, la UniPa card (per tutti gli studenti) o il cedolino (per i docenti e il personale dell’ateneo).

Il punto vendita, riservato solo ai sopracitati aventi diritto, sarà attivo ogni giorno dalle 10:30 alle 18.00 in orario continuato, a partire dall’apertura delle vendite ed escluso il giorno gara”.