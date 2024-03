Lecco verso il Palermo, la Curva Nord: «Stanchi di questo circo»

Continua il clima di tensione in casa Lecco a due giorni dalla sfida casalinga contro il Palermo. La Curva Nord (a firma dei gruppi CaniSciolti, UnoNoveUnoDue e Veterani Lecco) ha contestato la società attraverso il seguente comunicato:

“Sapevamo che sarebbe stata dura, non abbiamo mai preteso il primato o i grandi risultati, eppure… Siamo stati delusi! Delusi da una squadra che non lotta e non suda la maglia. Delusi da una società che si approccia al calcio di Serie B con lo stesso modus operandi di quando ci trovavamo in Serie D. Delusi per com’è stato trattato Luciano Foschi, l’uomo che ci ha riportati in questa categoria. È arrivato il momento di mettere in chiaro le cose, siamo stanchi di questo circo! Invitiamo tutto il popolo della Nord a seguire le direttive dei ragazzi in remata: Sarà indetto uno sciopero del tifo che porterà i gruppi organizzati a entrare in Curva Nord 15 minuti dopo l’inizio della partita. Dopodiché la nostra voce, più che mai, deve arrivare forte e chiara alle persone che ci stanno portando nel baratro. Contro questa società! Contro questa squadra! Lecco merita rispetto!“.