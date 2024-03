Facchinetti: “A Palermo il mio ingresso nel calcio”. Il 18 la Palermo Football Conference: le voci

Ritorna la Palermo Football Conference organizzata da Conference403. Appuntamento al 18 marzo a Palazzo Leone di Via Lincoln 48 con tanti ospiti del mondo del calcio e dove l’ex direttore sportivo di Milan e Barcellona Ariedo Braida riceverà il premio alla carriera. A fare gli onori di casa come sempre il presidente onorario dell’organizzazione, Claudio Pasqualin. ‘’È un evento che si è guadagnato negli anni un’immagine con una valenza direi quasi culturale’’, dice l’avvocato che negli anni ha assistito numerosi calciatori tra cui Alessandro Del Piero. Farà ritorno in Sicilia dove per la prima volta si è confrontato con quello che è diventato il suo mondo Francesco Facchinetti: ‘’Sono felicissimo – dice il manager e agente Fifa – di essere ancora una volta a Palermo per incontrare delle persone a cui voglio veramente bene. Il mio ingresso nel mondo del calcio è iniziato proprio dalla Palermo Football Conference circa un anno fa e sono sempre pronto ad imparare molto, non vedo l’ora di essere a Palermo per vivere insieme – conclude Francesco Facchinetti – una grande giornata di calcio”.

Tanti i temi di confronto, tra cui quello della ludopatia che ha riguardato alcuni calciatori come Nicolò Fagioli e Sandro Tonali. L’argomento verrà trattato dalla psicoterapeuta, dottoressa Virginia Salemi insieme alla collega Francesca Picone. ‘’Il contributo che penso di dare riguarda l’informazione e la possibilità di educazione. L’informazione non si limita soltanto a togliere curiosità ma anche a far sì che ci possa essere prevenzione, ascoltando quali possano essere i segnali per capire – afferma la dottoressa Salemi – a cosa si va incontro giocando”.

Saranno presenti numerosi dirigenti e procuratori oltreché i due ex portieri del Palermo Stefano Sorrentino e Alberto Pomini. ‘’È un piacere partecipare a questa manifestazione, ci sono tanti personaggi del mondo del calcio, prenderne parte è importante anche per mantenere i rapporti ed interfacciarmi con i vari ospiti, inoltre è sempre un piacere tornare a Palermo. Inoltre – conclude Sorrentino – racconterò il mio progetto Sorrentino Accademy’’. Tuffo nel passato anche per Alberto Pomini oggi impegnato con la Nazionale Italiana di Lega Pro ‘’Sarà un’opportunità per discutere di calcio a tutto tondo, sono felice di tornare in una città dove sono stato bene da calciatore’’, dice l’ex portiere rosanero che alla Palermo Football Conference ritroverà il suo ex direttore sportivo Fabio Lupo “Da questo evento – afferma Lupo – mi aspetto un confronto reale su varie tematiche, riguardanti il nostro amato calcio, con persone competenti e spunti di riflessioni interessanti’’.

Ci sarà spazio anche per il Lecce con i l suoi direttore sportivo Stefano Trinchera ‘’Il mio contributo – dice il dirigente salentino – sarà quello di portare una testimonianza, di quello che si vive in prima persona lavorando in gruppo, nel contesto in cui lavoriamo qui al Lecce’’.

Fonte: Comunicato stampa a cura di Federico Ballarò (LUMSA)