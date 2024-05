Palermo-Sampdoria: prosegue la vendita dei biglietti per il settore ospiti. Il dato

Nonostante le limitazioni alla vendita dei biglietti per il settore ospiti del Barbera, riservati solo ai residenti in Liguria possessori della SampCard, i tifosi della Sampdoria stanno dimostrando il loro impegno a sostenere la squadra. Secondo quanto riportato dall’edizione genovese de La Repubblica, finora sono stati acquistati un centinaio di biglietti dai sostenitori blucerchiati per il match dei quarti di finale contro il Palermo.

Per i tifosi doriani non residenti in Liguria, si suggerisce di acquistare i biglietti per la tribuna laterale o Monte Pellegrino, garantendo così la possibilità di assistere alla partita e supportare la squadra anche se non possono accedere al settore ospiti. La vendita dei biglietti, che costano 20 euro, terminerà questa sera alle ore 19.00.