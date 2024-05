Tudor scatenato: ecco la nuova Lazio | Difesa da sogno per la Champions League

La Lazio studia le opzioni di mercato e mette nel mirino il difensore: Tudor lo vuole portare a Roma per una retroguardia da Champions.

Ipotecata l’Europa, grazie a un ottimo periodo di forma, la Lazio prova a guardare al futuro e a concentrarsi sul mercato. Il cambio di allenatore ha funzionato per i biancocelesti, che con Tudor dopo Sarri sono riusciti a incanalare una serie di vittorie che l’hanno non solo avvicinata alla Champions League – posizione lontana anni luce solo qualche mese fa – ma fatto entrare ormai matematicamente in Conference League. L’Europa League sembra alla portata, e con l’Atalanta a -3 il sogno Champions è ancora possibile.

Traguardi che aiuteranno sicuramente la dirigenza, grazie ai nuovi format UEFA, a investire sul mercato. Più ricavi, più denaro da investire. L’obiettivo di Tudor e Fabiani è chiaro: ringiovanire la rosa e sostituire i veterani in partenza.

La difesa a tre dell’ex Verona, nonostante l’exploit di Patrick, non ha al momento interpreti puri, con anche Romagnoli che sembra non gradire al 100% lo schieramento tattico. Ecco perché la società interverrà sul mercato per garantire all’allenatore calciatori affidabili anche da quel punto di vista.

Lazio, il nome per la difesa del futuro

In ottica mercato dunque, si punterà a calciatori giovani e in grado di riportare la Lazio ad essere competitiva per le prime posizioni in campionato. Ci sarà anche qualche addio doloroso, ma che riguarderà soprattutto l’attacco – con Felipe Anderson, Luis Alberto e Immobile pronti all’addio dopo tante stagioni -. Per la difesa il nome nuovo è quello di Diego Coppola.

Ancora un giocatore del Verona dunque, piazza che tanto ha dato a Tudor nelle sue stagioni in Veneto, che conosce molto bene e dalla quale l’attuale allenatore biancoceleste vorrebbe prelevare per sistemare la sua Lazio. Coppola ha esordito proprio con lui in Serie A, e gradirebbe la destinazione visti gli ottimi rapporti tra i due.

Lazio, occhi su Diego Coppola: quanto costa il classe 2003

21 anni da compiere a dicembre, Diego Coppola rappresenta il profilo perfetto per la Lazio per la difesa. Secondo quanto appreso in questi giorni ai biancocelesti piace molto e il club potrebbe tentare l’assalto in estate.

La sua valutazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro, ma è un prezzo che potrebbe anche scendere. Nemmeno lo stipendio sarà un problema per la società, che in questo modo andrebbe a ringiovanire la rosa e a rinforzare la difesa con un calciatore abituato alla difesa a tre e che conosce bene i meccanismi dell’allenatore.