Roma, telefonata da Madrid e clausola pagata | De Rossi ha dato l’ok per l’addio: c’è un reparto da ricostruire

La Roma manda via il primo esubero, De Rossi non si opporrà alla scelta. Clausola pagata e addio a fine stagione.

Un finale di stagione amaro per la Roma, che rischia di gettare al vento tutto quello che di buono si era fatto e visto dopo l’arrivo di De Rossi. Una squadra scioltasi davanti a un calendario terribile tra aprile e maggio, che adesso dopo avere salutato l’Europa League in semifinale, rischia di dire addio anche alla Champions League nonostante i cinque posti in palio in Serie A.

Una discesa arrivata dopo la sconfitta in casa dell’Atalanta, al termine della quale De Rossi è stato molto chiaro in conferenza: servono nuovi acquisti e risistemare la rosa. Se la società vorrà crescere, ha detto l’ex centrocampista, in estate servirà una rivoluzione.

Tanti gli obiettivi per il mercato in entrata, ma anche i calciatori con la valigia già in mano. Il reparto d’attacco sembra essere quello più in bilico e uno dei titolari sembra essere finito nel mirino dei club della Liga. Da Madrid sono pronti a pagare la clausola e a portarlo in Spagna: il club non si dovrebbe opporre alla trattativa.

Roma, da Madrid pronti a pagare la clausola

La Roma potrebbe dunque a fine stagione andare incontro a una rivoluzione per certi versi anche dolorosa. Sì, perché a lasciare potrebbe essere uno dei pupilli della tifoseria, arrivato nella capitale tra grandi proclami: stiamo parlando di Paulo Dybala. L’argentino tra guai fisici e tante gare saltate, non è riuscito a incidere in questo finale di stagione, e il tempo all’ombra del Colosseo per l’ex Juve potrebbe essersi esaurito.

La clausola da 12 milioni inoltre fa gola a tanti top club, e la Joya potrebbe dopo tanti anni lasciare definitivamente la Serie A in estate. L’Atletico Madrid sembra interessato, e Simeone sembra avere trovato i soldi per portare il campione del Mondo in Spagna come racconta Mundo Deportivo.

L’Atletico trova i soldi per Dybala: addio a fine stagione

Secondo quanto raccontato dai media spagnoli in queste ore, l’Atletico Madrid potrebbe provare l’assalto per Paulo Dybala. L’argentino potrebbe avere voglia di cambiare aria, dopo 3 anni intensi nella Capitale, e a portarlo via ci starebbe pensando Simeone, grande estimatore della Joya.

L’Atletico, con un blocco di argentini importante, potrebbe essere una destinazione molto gradita al campione del mondo. I colchoneros infatti avrebbe visto nella cessione di Correa (ormai a un passo) un’opportunità per reinvestire il denaro in Dybala, e pagare la clausola da 12 milioni, come ha scritto in queste ore il quotidiano Mundo Deportivo.