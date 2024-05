Giroud se ne va ma il sostituto non arriva: Eravamo convinti di prendere lui | L’obiettivo principale vola in Inghilterra

L’obiettivo numero uno del Milan per il dopo Giroud vola in Premier League: avvistato sugli spalti in Inghilterra.

Il Milan continua il suo casting per il centravanti. Nelle scorse ore si è infatti concretizzato lo scenario che tutto l’ambiente stava ormai aspettando inesorabile: l’addio di Giroud. Il francese ha sfruttato i canali ufficiali del club, lasciandosi andare a una lunga intervista, durante la quale ha salutato il Milan e annunciato che giocherà le sue ultime gare con la maglia rossonera, prima di volare negli Stati Uniti.

L’addio dell’ex campione del mondo non lascerà un vuoto soltanto in campo, ma anche nello spogliatoio. Il mattatore dello Scudetto 2022 infatti, che con i suoi gol decisivi ha trascinato per 3 anni il diavolo in Italia e in Europa, dovrà essere sostituito alla grande dalla società, che però pare stia frenando nelle trattative.

A mettere i bastoni tra le ruote del club, che aveva individuato un obiettivo su tutti per il post Olivier, ci hanno pensato ancora le squadre inglesi. L’agente del giocatore infatti è stato intercettato in tribuna in Inghilterra, durante una gara di Premier League.

Milan, l’obiettivo numero uno per l’attacco verso la Premier

Sembra essere ancora lunga la strada per il Milan per trovare il sostituto di Giroud. Il club infatti, che ha in mente una serie di obiettivi, potrebbe dire addio al primo della lista già in queste settimane. L’agente del giocatore infatti, con il quale i rossoneri non avrebbero ancora avuto contatti formali, si trova in queste ore in Inghilterra, per assistere a una importante gara di Premier League.

Campionato inglese che potrebbe attrarre a se Sesko. L’attaccante del Lipsia infatti ha tanti estimatori in giro per l’Europa, e il suo agente Elvis Basanovic in queste ore è stato avvistato tra le tribune dell’Old Trafford, per assistere alla gara tra Manchester United e Arsenal.

Milan, Sesko verso la Premier: procuratore in Inghilterra

In molti hanno visto questo indizio di mercato come un possibile allentamento del giocatore dalla pista che lo porta in Italia. Del resto le squadre inglesi, proprio United e Arsenal, sembrano interessate al talento classe 2003, e non avrebbero problemi a sborsare i 50 milioni chiesto dal Lipsia.

Il Milan, qualora Sesko dovesse avvicinarsi alla Premier e qualora si dovesse innescare un’asta al rialzo, potrebbe virare su altri obiettivi. Su tutti Zirkzee, del Bologna, che ha appena raggiunto la Champions League e che adesso potrà trattare un trasferimento.