Il Secolo: “Spezia, occhi in casa Pisa per la difesa: idea Hermannsson”

Si pensa già al mercato. Lo Spezia di D’Angelo, dopo aver conquistato la salvezza in cadetteria, si proietta già a quello che sarà il mercato per puntellare i vari reparti.

Come riporta Il Secolo XIX, piace il difensore Hjörtur Hermansson, classe ’95 in forza al Pisa dal 2021 dove ha collezionato 74 presenze. Hermannsson è molto stimato dal tecnico D’Angelo, che lo ha allenato proprio in Toscana, e potrebbe dunque essere uno dei nomi per puntellare la rosa nella prossima stagione con lo Spezia che rischia di perdere il capitano Nikolaou nel reparto arretrato.