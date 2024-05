Marotta, plusvalenza da 40 milioni: via libera di Inzaghi | Il giocatore è in viaggio per l’Inghilterra

Marotta è pronto al sacrificio in uscita per incassare 40 milioni e reinvestirli sul mercato: giocatore diretto in Inghilterra

Le sirene inglesi hanno attratto il giocatore, e adesso la Premier League potrebbe diventare la sua nuova casa. L’Inter, fresca ancora della festa Scudetto, inizia a programmare le prossima stagione con grande entusiasmo. Per difendere il titolo, Marotta ha in mente una serie di colpi, alcuni dei quali già messi a segno con tanto di visite mediche fatte.

Basti pensare a Taremi, che ha salutato il Porto e che a febbraio era già stato a Milano per i test fisici. Ma anche Zielinski, prelevato dal Napoli e ormai prossimo alla firma. Il tutto a costo zero, visto che la società dovrà sì rinforzarsi sul mercato per rimanere competitiva in Europa e in Italia, ma sempre guardando il bilancio.

Tanti giocatori potrebbero essere rimpiazzati, ma per incassare dal mercato Marotta potrebbe essere pronto a un sacrificio che potrebbe una importante pulsvalenza.

Inter, addio sulla fascia: chiamata dalla Premier League

Secondo quanto riferito in queste ore dalla Gazzetta dello Sport, l’Inter sarebbe vicina a una vendita importante sul mercato. La società sta valutando infatti – dopo una stagione passata più in panchina che in campo – se salutare quest’anno Denzel Dumfries. Il laterale, arrivato nel 2022 per prendere il post di Hakimi, ha garantito buone prestazioni ma quest’anno è stato spesso relegato in panchina.

Soprattutto durante le fasi decisive della stagione, l’olandese che tanto bene ha fatto invece con la maglia della nazionale, sembra essere scivolato nelle gerarchie di Inzaghi. Ecco perché le offerte dei club inglesi potrebbero tentare la società di mettere le mani su importanti entrate per risanare il bilancio. Ecco i club al momento interessati.

Inter, Dumfries piace in Premier: servono 30-40 milioni

Come riportato in queste ore dalla Gazzetta dello Sport, Dumfries avrebbe una serie di estimatori in Inghilterra, pronti a pagare profumatamente per avere il suo cartellino. L’esterno del 3-5-2 di Inzaghi al momento ha una valutazione di circa 27 milioni, ma l’Inter ne chiede almeno 30-40. Acquistato 2 anni fa dal PSV per 16 milioni di euro, l’olandese porterebbe nelle casse del club una importante plusvalenza.

A chiedere informazioni sul giocatore sarebbe stato l’Aston Villa, club dalle importanti disponibilità economiche. Una volta ceduto Dumfries, l’Inter potrebbe reinvestire tale cifre sul mercato e puntare a rinforzare il reparto difensivo per il prossimo anno.