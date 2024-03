Ex rosa, Foschi: «Tifo per il Palermo. Il City Group non vive bene la realtà del territorio»

Intervistato da “TMW” l’ex rosanero Rino Foschi si sofferma sul Palermo.

Ecco le sue parole:

«Faccio il tifo per il Palermo e il suo allenatore. È una buona squadra, a parte Rinaudo che è stato mio giocatore e Bigon, non conosco molto bene questa società che non vive bene la realtà nel territorio. Fare il dirigente a Palermo non è facile. So soltanto che ho pagato caro il mio sfogo quando eravamo in difficoltà».