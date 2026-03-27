Giornale di Sicilia: “Palermo, Vasic cerca spazio: sprint e sacrificio per convincere Inzaghi”

Nel Palermo che si prepara al finale di stagione, c’è anche chi sgomita per ritagliarsi un ruolo più importante. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Vasic continua a lavorare nell’ombra, cercando spazio in una trequarti affollata e puntando a lasciare il segno con il primo gol in maglia rosanero.

L’esterno offensivo ha dato segnali incoraggianti nell’ultima uscita contro il Padova, dove il suo ingresso ha portato rapidità e profondità alla manovra. In una gara complicata, giocata anche in inferiorità numerica, i suoi movimenti – insieme a quelli di Le Douaron – hanno consentito alla squadra di non schiacciarsi troppo nella propria metà campo. Un contributo prezioso che, come evidenzia Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, conferma come la fiducia dello staff nei suoi confronti non sia mai venuta meno.





Il percorso recente del numero 14 è stato però altalenante. Dopo cinque partite consecutive senza scendere in campo tra Entella e Carrarese, Inzaghi lo ha rilanciato con tre presenze di fila contro Monza, Juve Stabia e Padova, per un totale di 39 minuti. Nelle prime due occasioni l’impatto è stato limitato, mentre all’Euganeo la sua prestazione è stata decisamente più incisiva. Un segnale di crescita che, secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, potrebbe aprirgli nuove opportunità nelle prossime settimane.

Non a caso, contro il Padova Vasic è stato vicino a partire titolare. Alla vigilia, Inzaghi aveva parlato apertamente di un ballottaggio con Palumbo, poi schierato dall’inizio ma sostituito all’intervallo. Una situazione che testimonia come le gerarchie non siano del tutto definite e che il classe 2002 possa ancora dire la sua in un reparto dove la concorrenza resta elevata.

La trequarti rosanero offre diverse soluzioni, con Johnsen e Le Douaron pronti a contendersi una maglia, ma Vasic rappresenta una carta particolare per caratteristiche. Come sottolinea Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Inzaghi tende a utilizzarlo soprattutto quando serve cambiare ritmo alla partita, sfruttando la sua corsa e la capacità di attaccare gli spazi.

Non solo fase offensiva: il giovane esterno si è fatto apprezzare anche per il lavoro senza palla, contribuendo in fase di ripiegamento e garantendo equilibrio alla squadra. Qualità che, unite alla voglia di emergere, possono trasformarlo in un’arma utile nel finale di stagione. L’obiettivo resta chiaro: trovare continuità e, magari, quel primo gol in rosanero che ancora manca.