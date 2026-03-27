Giornale di Sicilia: “Palermo, allarme giallo in difesa: Inzaghi studia le mosse per evitare l’emergenza”

Il Palermo entra nella fase decisiva della stagione con un problema da gestire: la difesa è sotto osservazione per via delle numerose diffide. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, i rosanero hanno ripreso gli allenamenti al CFA di Torretta con l’obiettivo di preparare al meglio la sfida contro l’Avellino, snodo cruciale nella corsa alla Serie A. Un momento delicato che, come evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, impone attenzione non solo sul piano tattico ma anche su quello disciplinare.

Sono quattro i difensori attualmente a rischio squalifica. Il primo nome è quello di Bani, leader della retroguardia e uomo decisivo nell’ultima uscita contro il Padova, dove ha firmato il gol vittoria al 92’. Il capitano, però, è in diffida dopo la nona ammonizione stagionale e rischia di saltare una delle prossime gare. Un’eventualità che preoccupa non poco, considerando quanto il Palermo abbia sofferto la sua assenza: nelle cinque partite disputate senza di lui sono arrivate tre sconfitte, un pareggio e una sola vittoria, con sette reti subite. Numeri che, secondo Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, certificano il peso specifico del centrale nello scacchiere di Inzaghi.





La situazione non migliora guardando alle alternative. Anche Magnani, rientrato a gennaio dalla Reggiana, è in diffida e non ancora al massimo della condizione. Il rischio concreto è quello di perdere contemporaneamente sia il titolare sia la prima riserva proprio nelle gare più delicate, tra cui gli scontri diretti con Frosinone, Catanzaro e Venezia. Un’ipotesi che, come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, costringerebbe Inzaghi a rivedere completamente gli equilibri difensivi.

L’allarme non riguarda solo il centro della difesa. Anche sulle corsie laterali la situazione è critica: Bereszynski e Peda, utilizzati spesso come braccetti di destra, sono entrambi a quota quattro ammonizioni e quindi a rischio stop. In particolare Peda, cresciuto rapidamente nelle gerarchie fino a diventare una pedina fondamentale, rappresenta oggi una delle certezze del reparto. Proprio per questo, come riporta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, lo staff tecnico sta valutando una gestione oculata delle rotazioni per evitare squalifiche multiple che potrebbero compromettere il finale di stagione.

L’idea è quella di non schierare contemporaneamente tutti i giocatori diffidati, limitando al massimo la possibilità di perdere più elementi nello stesso momento. Una strategia necessaria per proteggere un reparto che, nonostante le difficoltà, resta uno dei punti di forza della squadra.

Intanto, la città si prepara a salutare una figura storica del club. Oggi alle 11, presso la chiesa di Sant’Espedito, si terranno i funerali dell’ex presidente Giovanni Ferrara, scomparso nei giorni scorsi. Ferrara guidò il Palermo dal 1989 al 2000, accompagnando il club tra Serie B e Serie C1 fino alla cessione del 2000. Un passaggio della storia rosanero che, come ricordato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, resta legato a uno dei periodi più significativi della società.