Palermo Under 17, impresa contro la Roma: decide Platania, rosanero al secondo posto

L’Under 17 rosanero firma l’impresa. Al Pasqualino Stadium di Carini, i ragazzi di Alessandro Toti superano 1-0 la Roma nel recupero della quinta giornata del Girone C del Campionato Nazionale Under 17, infliggendo ai giallorossi la prima sconfitta stagionale e interrompendo la loro striscia di cinque vittorie consecutive.

A decidere la sfida è stato Enea Platania, attaccante classe 2009, autore del gol partita in avvio di secondo tempo. Una rete pesante, che regala ai rosanero tre punti fondamentali e conferma la crescita di un gruppo che continua a stupire per solidità e maturità tattica.

La Roma, arrivata in Sicilia da capolista imbattuta, aveva fin qui battuto Avellino (0-3), Frosinone (3-1), Juve Stabia (0-2), Empoli (5-3) e Bari (4-1), ma a Carini ha trovato un Palermo organizzato e capace di chiudere gli spazi, colpendo al momento giusto.

Il match, inizialmente rinviato per gli impegni in Nazionale di quattro giovani giallorossi (Giampaolo Bonifazi, Cristian Cioffi, Gioele Giammattei e Mattia Guaglianone), si è disputato questa mattina alle 10:30 davanti a un ottimo pubblico di settore.

Con questo successo, il Palermo Under 17 sale al secondo posto in classifica a quota 11 punti, a -4 dalla Roma, ma con una partita in meno. Un risultato che conferma il grande lavoro del settore giovanile rosanero e la qualità di una squadra che sta dimostrando di poter competere ai massimi livelli nazionali.