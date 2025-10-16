Palermo, sorpresa speciale per il dottor Silvio: maglia autografata da Brunori e Inzaghi per festeggiare la laurea

Una giornata indimenticabile per il dottor Silvio, figura amata all’interno del mondo rosanero, che ha festeggiato la laurea in Agraria ricevendo un regalo speciale direttamente dal Palermo F.C.

Come si vede nel video pubblicato dal club, Silvio – tra una cura e l’altra dell’orto di Torretta – è stato sorpreso con la maglia ufficiale del Palermo, autografata da capitan Brunori e da mister Pippo Inzaghi, che gliel’hanno consegnata personalmente al Centro Sportivo di Torretta (CFA).

Un gesto carico di affetto e riconoscenza, che testimonia il legame profondo tra la società e chi ogni giorno lavora dietro le quinte per il bene dei colori rosanero. «Un ragazzo che ci insegna ogni giorno cosa significa amore per questi colori», scrive il Palermo sui suoi canali ufficiali.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)