Palermo, troppe assenze. A Cosenza si cambia

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulle assenze nel Palermo in vista del Cosenza con Mignani che dovrà cambiare assetto.

Neanche il tempo di mettere piede a Palermo e Mignani dovrà fare i conti con quella che può essere definita un’emergenza Contro la Sampdoria, infatti, Mignani non ha potuto schierare gli infortunati Ranocchia, Coulibaly, Vasic oltre allo squalificato Gomes. Tolto il francese, che rientrerà dal turno di stop, il tecnico non potrà avere a disposizione per la difficile trasferta di Cosenza né dell’ex Juventus né il giovane serbo, che ancora dovrà capire la reale entità del danno subito dopo la sconfitta di Pisa, così come il senegalese ex Salernitana.

Assenze pesanti al centro di un reparto, quello di centrocampo, che era ed è tutt’ora a corto di uomini e che lo sarà ancora di più dopo il giallo preso da Di Mariano in occasione del match contro i blucerchiati. Nel 3-5-2 disegnato da Mignani, infatti, Di Mariano va considerato come un quinto di centrocampo di difficile sostituzione visto che su quella fascia e per quel tipo di lavoro chiesto dall’allenatore del Palermo non ci sono in organico di ruolo naturale.

L’unico che sulla carta potrebbe essere impiegato da esterno a tutta fascia sarebbe l’ex Roma Buttaro, ma pare complicato che il neo allenatore rosanero decida di puntare su un elemento che in stagione ha giocato davvero con il contagocce e che non vede campo da diversi mesi. A questo punto, infatti, è molto probabile che il tecnico rosanero decida di cambiare modulo di gioco e di non schierarsi più con il 3-5-2 ma di tornare con una difesa a 4 anche perché, a proposito di emergenza, a Cosenza il Palermo dovrà fare a meno anche di Lucioni.