Palermo, Ceccaroni: «Siamo da Serie A, ora tocca dimostrarlo sul campo»

Intervistato da Valerio Tripi per la Repubblica Palermo, Pietro Ceccaroni guarda con fiducia al finale di stagione del Palermo, tra ambizioni di promozione e crescita del gruppo. Come evidenziato da Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, il difensore rosanero si prepara allo sprint decisivo del campionato di Serie B insieme ai suoi compagni. Nell’intervista concessa a Valerio Tripi per la Repubblica Palermo, emerge chiaramente la consapevolezza di una squadra ormai matura, mentre ancora Valerio Tripi, sulle pagine de la Repubblica Palermo, sottolinea il percorso di crescita compiuto dal club negli ultimi anni.

È pronto a lottare per raggiungere il sogno promozione Pietro Ceccaroni. Insieme ai suoi compagni il difensore si prepara allo sprint che deciderà le prime posizioni del campionato di B.





La prestazione di Frosinone lascia più consapevolezza o rimpianti?

«Ci dà la percezione di potercela giocare con tutti. Abbiamo fatto una partita molto buona sotto tutti i punti di vista, forse ci è mancato il guizzo. Non parlerei adesso di rimpianti, vediamo come finisce il campionato».

Quattro punti di distacco dal secondo posto, ma con due squadre in mezzo. Non vi capita mai di dire “ah se in quella partita…”?

«Non è ancora il momento di pensare a quello che sarebbe potuto essere. Abbiamo costruito una squadra tosta che sa quello che deve fare, dobbiamo giocarci tutto adesso, a cominciare dalla partita contro il Cesena».

Lei è fra i veterani del gruppo, quanto ha visto crescere il Palermo?

«È un onore essere qui da tre anni. Il Palermo è cresciuto tantissimo. Il club ogni anno ci ha messo a disposizione sempre qualcosa in più. Anche la squadra è cresciuta molto, lo dimostrano i punti fatti. Il nostro è già un club da A, tocca a noi arrivarci sul campo».