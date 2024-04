Gds: “Palermo. Mondello presa d’assalto, in spiaggia pure i motorini”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sulla spiaggia di Mondello presa d’assalto ieri.

Mondello come Romagnolo? È ciò che si sono chiesti tantissimi cittadini che ieri, sfruttando la bella giornata dal sapore estivo, si sono riversati in spiaggia a Valdesi. Tra palloni e teli da mare all’improvviso hanno fatto capolino tre motocicli elettrici posteggiati in riva al mare.

Accanto, un gruppo di ragazzi, possessori dei mezzi che ormai impazzano per la città, che con modi tutt’altro che civili non hanno esitato a portarsi dietro gli scooter. Scene che negli ultimi anni erano prerogativa della spiaggia della costa Sud, dove ormai è consuetudine parcheggiare automobili e camper in barba alla lotta e ai controlli fai-da-te della seconda circoscrizione, che più volte ha provato a prendere contromisure.