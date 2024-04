“Si getta contro l’arbitro”: tennis, l’accaduto lascia tutti interdetti | Il numero 1 l’ha combinata grossa

Clamoroso retroscena riguardante il forte tennista, che ha sbalordito tutti gli appassionati, mettendo in risalto una situazione non proprio gradevole di cui è stato protagonista.

Essere un grande protagonista del mondo dello sport fa spesso parlare di te e delle tue azioni. Non fanno eccezione i grandi nomi del tennis, che è diventato un ambiente sempre più seguito negli ultimi tempi.

Di conseguenza la fama dei tennisti è aumentata a dismisura, ma anche le loro azioni ormai sono seguite con la lente di ingrandimento e analizzate con minuziosità.

Ecco perché nelle scorse ore un incredibile gesto fatto da un grande nome di questo sport ha suscitato davvero tanto clamore, lasciando tutti senza parole. Il numero 1 infatti l’ha combinata davvero grossa, tanto da scagliarsi contro l’arbitro.

Ecco che cosa è successo

Qualche tempo fa un esperto raccattapalle di tennis ha voluto rispondere ad alcune domande che gli utenti della piattaforma Reddit gli hanno posto sul mondo di questo sport. In particolar modo le curiosità sono state sul comportamento avuto da alcuni di questi atleti nel corso delle loro sfide.

Il raccattapalle in questione ha parlato sia per esperienza personale e sia per i racconti che gli sono stati fatti da alcuni colleghi, e in particolare ha lasciato tutti senza parole quando si è concentrato sul carattere del numero uno al mondo Novak Djokovic.

Le parole che svelano vari retroscena sui tennisti

”Ho avuto tantissime esperienze davvero fantastiche e folli e sono felice di condividerle con chiunque sia curioso. Il peggiore è stato Zverev che mi ha urlato contro per avergli dato la palla sbagliata anche se mi sembravano tutte uguali. Stava perdendo. Kyrgios ha quasi colpito in faccia il mio amico con la racchetta dopo la partita con Nadal. Norrie e lo stesso Zverev hanno entrambi urlato contro un ragazzo affetto da sindrome di Down. Alycia Parks continuava a dirci di darle la fottuta palla”.

”Ho sentito dire che Mannarino è uno st…o, ma non sono mai stato in campo con lui. Shelton è scortese e sprezzante fuori dal campo, e in un certo senso egocentrico quando gioca. Djokovic diventa impaziente quando perde e qualche volta si scaglia contro i raccattapalle, ma di solito lo fa con gli arbitri”. Secondo il raccattapalle poi il tennista serbo fa parte della particolare lista di coloro che sono molto simpatici solo quando vincono.