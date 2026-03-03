Palermo trionfa nella “Coppa dei tifosi” di Transfermarkt: battuto il Foggia in finale social

Era partito come un torneo inusuale, con 32 squadre partecipanti, 20 delle quali della Serie A. Ma alla fine sono rimaste solo due, con una finale che ha acceso i cuori degli appassionati di calcio sui social: Foggia contro Palermo.

Nonostante la difficoltà in campionato, con i Satanelli che stazionano penultimi nel girone C di Serie C, e la corsa al salto di categoria dei Rosanero, attualmente quarti in Serie B dopo un inatteso ko a Pescara, entrambi i club hanno dominato in questa competizione “extra-campo”, che ha visto protagonisti i tifosi su Transfermarkt.





La sfida social si è decisa tramite il voto diretto degli utenti, che hanno decretato i vincitori attraverso un sondaggio online. A trionfare sono stati i tifosi del Palermo, che hanno superato i rivali foggiani con un grande afflusso di consensi.

Ora, i tifosi rosanero possono festeggiare una vittoria che va oltre i risultati sportivi, con un segnale di attivismo e passione che ha caratterizzato questa “Coppa dei tifosi”. Il torneo, infatti, ha messo in luce l’importanza del legame tra club e supporter, che non si limita ai 90 minuti di gioco, ma si estende anche sui social, dove ogni voto conta.

Come scrive Transfermarkt sui propri social: “La Coppa dei tifosi 2026 ha il suo vincitore: il Palermo!”