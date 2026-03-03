Palermo trionfa nella “Coppa dei tifosi” di Transfermarkt: battuto il Foggia in finale social

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
file1 - 2026-03-03T131646.192

Era partito come un torneo inusuale, con 32 squadre partecipanti, 20 delle quali della Serie A. Ma alla fine sono rimaste solo due, con una finale che ha acceso i cuori degli appassionati di calcio sui social: Foggia contro Palermo.

Nonostante la difficoltà in campionato, con i Satanelli che stazionano penultimi nel girone C di Serie C, e la corsa al salto di categoria dei Rosanero, attualmente quarti in Serie B dopo un inatteso ko a Pescara, entrambi i club hanno dominato in questa competizione “extra-campo”, che ha visto protagonisti i tifosi su Transfermarkt.


La sfida social si è decisa tramite il voto diretto degli utenti, che hanno decretato i vincitori attraverso un sondaggio online. A trionfare sono stati i tifosi del Palermo, che hanno superato i rivali foggiani con un grande afflusso di consensi.

Ora, i tifosi rosanero possono festeggiare una vittoria che va oltre i risultati sportivi, con un segnale di attivismo e passione che ha caratterizzato questa “Coppa dei tifosi”. Il torneo, infatti, ha messo in luce l’importanza del legame tra club e supporter, che non si limita ai 90 minuti di gioco, ma si estende anche sui social, dove ogni voto conta.

Come scrive Transfermarkt sui propri social: “La Coppa dei tifosi 2026 ha il suo vincitore: il Palermo!”

