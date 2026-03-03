Bari, svolta societaria vicina: gruppo canadese pronto al 30%, call con De Laurentiis

Bari, possibile svolta societaria: investitori nordamericani pronti a entrare con il 30%. In agenda una call con Luigi De Laurentiis

Il SSC Bari potrebbe essere vicino a una fase cruciale della propria storia recente. Dopo mesi di indiscrezioni e contatti esplorativi, si registra un’accelerazione sul fronte societario che potrebbe ridisegnare assetto e prospettive del club biancorosso.





Secondo quanto riportato dal Corriere del Mezzogiorno, un gruppo di investitori canadesi, affiancato da partner statunitensi, avrebbe manifestato un concreto interesse per l’acquisizione del 30% delle quote del club. Nei prossimi giorni sarebbe in programma una call conoscitiva con il presidente Luigi De Laurentiis, passaggio chiave per comprendere margini, condizioni e visione strategica condivisa.

Non solo Canada: altri tavoli aperti

Quello nordamericano, però, non sarebbe l’unico dossier sul tavolo. Sempre secondo le indiscrezioni, sarebbero attivi almeno altri due canali paralleli. In uno di questi casi, la controparte avrebbe già completato la due diligence, segnale di un interesse avanzato e strutturato.

Un elemento che conferma come la proprietà stia lavorando su più fronti per individuare il partner giusto, capace di garantire solidità economica e ambizioni sportive. L’obiettivo dichiarato da tempo è quello di rafforzare il club senza snaturarne identità e radicamento territoriale.

Scenario in evoluzione

Al momento non emergono cifre ufficiali né dettagli sull’eventuale valutazione complessiva della società, ma l’ingresso di un socio di minoranza qualificato potrebbe rappresentare un primo passo verso un progetto più ampio, sia sul piano finanziario che su quello infrastrutturale.

Le prossime settimane saranno decisive per capire se si passerà dalle interlocuzioni preliminari a una trattativa formale. Di certo qualcosa si muove attorno al Bari, e questa volta con basi che sembrano più concrete rispetto al passato.