Sampdoria, problema di salute per Gregucci: annullata conferenza pre-gara

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (94) Gregucci

Vigilia delicata in casa UC Sampdoria. Dopo le due sconfitte consecutive contro Mantova e Bari, che hanno riavvicinato i blucerchiati alla zona playout, la squadra è attesa dalla trasferta di Castellammare contro la Juve Stabia, gara fondamentale per provare a invertire la rotta.

Alla vigilia del match era in programma la conferenza stampa del tecnico Angelo Gregucci dal centro sportivo “Mugnaini” di Bogliasco. L’appuntamento con i media è stato però annullato a causa di un problema di salute che non permetterà all’allenatore di essere in panchina né allo stadio “Menti” né nella successiva sfida contro il Frosinone Calcio, in calendario allo “Stirpe”. Il tecnico non prenderà parte neppure al ritiro previsto in zona Roma.


