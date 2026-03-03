Palermo, invasione di campo al Barbera: Daspo di 10 anni per un tifoso

Una “bravata” che è costata carissima. Il questore di Palermo, Vito Calvino, ha disposto un Daspo della durata di dieci anni nei confronti di un tifoso rosanero protagonista di un’invasione di campo durante Palermo-Südtirol dello scorso 21 febbraio.

L’uomo era riuscito a entrare allo stadio “Renzo Barbera” senza biglietto e, subito dopo il rigore trasformato da Pohjanpalo che aveva sbloccato la gara, ha scavalcato la barriera della Curva Nord invadendo il terreno di gioco. L’episodio ha costretto l’arbitro a sospendere momentaneamente la partita, valida per la 26ª giornata di Serie B e poi vinta dal Palermo per 3-0.





Una volta sul prato, il tifoso ha persino calciato un pallone e improvvisato un breve balletto davanti alla porta difesa da Adamonis, prima di essere fermato dagli steward e accompagnato fuori dall’impianto. Dalla curva, intanto, è partito un coro ironico nei suoi confronti: «Scemo, scemo».

Oltre al provvedimento personale, sono arrivate conseguenze anche per il club: il giudice sportivo ha inflitto al Palermo una multa da 5 mila euro per l’accaduto.

Il Daspo impedirà al tifoso di assistere alle partite del Palermo e di partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva per un decennio. Un segnale chiaro delle autorità contro comportamenti che mettono a rischio la sicurezza negli stadi e l’ordine pubblico.