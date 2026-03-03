Bari-Empoli, Dionisi: «Servirà una gara all’altezza del San Nicola. Non siamo soddisfatti»

Il tecnico dei toscani presenta la sfida contro i biancorossi: «Momento non felice, ma abbiamo qualità. Rientrano Magnino ed Elia, out Bogdan».

Domani sera alle ore 20:00 l’Empoli farà visita al Bari allo stadio San Nicola, in una sfida che mette in palio punti pesanti per entrambe. I toscani, attualmente a metà classifica, arrivano all’appuntamento dopo tre pareggi consecutivi e non vincono dall’ultima giornata del girone d’andata. Alla vigilia della gara, il tecnico Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa analizzando momento, avversario e situazione della rosa.





«Non ripartiamo dall’andata»

Dionisi ha subito chiarito che il confronto con la gara d’andata non deve rappresentare un riferimento: «Non dobbiamo ripartire dalla partita dell’andata. È stata una partita a sé, che è nata ed è finita. Ci sono stati degli episodi anche in quella gara, come in tutte».

Il tecnico ha poi sottolineato l’importanza dell’approccio: «Se penso all’ultima partita, per un episodio siamo andati in svantaggio per un nostro errore. Dobbiamo stare dentro una partita che non sarà semplice, in un campo prestigioso».

Un passaggio anche sul valore simbolico del San Nicola: «È uno stadio importante. Per me che sono dell’80, il primo ricordo è Italia ’90. Ti riporta indietro nella memoria. Dovremo fare una partita all’altezza dello stadio e del momento, che non è un momento in cui siamo contenti di quello che stiamo ottenendo».

«Bari diverso e in fiducia»

Parlando dell’avversario, Dionisi ha evidenziato la crescita dei biancorossi: «Affrontiamo un Bari che viene da una vittoria convincente a Genova contro la Sampdoria. È una squadra con interpreti esperti, giovani interessanti ed è diversa rispetto all’andata: hanno cambiato diversi giocatori e allenatore».

Secondo l’allenatore dell’Empoli servirà un salto di qualità soprattutto sul piano dell’intensità: «Dovremo essere più intensi rispetto alla partita precedente. Mi aspetto un Bari che vorrà giocare per vincere. Anche noi dovremo affrontarli a viso aperto, perché abbiamo qualità e dobbiamo metterle dentro».

E ancora: «Non sarà facile imporre il nostro gioco a Bari, perché hanno qualità. All’andata, nel primo tempo, avevamo fatto poco per passare in vantaggio, poi su palla inattiva l’abbiamo sbloccata».

Le condizioni della rosa

Sul fronte indisponibili, Dionisi ha fatto il punto: «Sono rientrati tutti, non ci sono assenti a parte Ghion e Pellegri. È giusto ricordare Pietro, perché fa parte della squadra, ma sappiamo che non ci sarà da qui alla fine».

Out anche Bogdan: «Ha un piccolo problema che non gli ha permesso di allenarsi oggi e quindi di essere della partita».

Buone notizie invece per Magnino ed Elia: «Rientrano due giocatori importanti per noi. Qualche cambio rispetto alla partita precedente ci sarà, potrebbe coinvolgere loro e non solo, perché chi è entrato ha dato risposte e chi ha giocato ha fatto ciò che doveva fare».

L’Empoli cerca dunque una svolta in un momento non semplice della stagione. Il Bari, dal canto suo, proverà a sfruttare il fattore campo e l’entusiasmo dopo l’ultimo successo. Al San Nicola si preannuncia una sfida aperta e intensa.