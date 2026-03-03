Palermo-Mantova, già 23.098 spettatori: Barbera verso un’altra grande cornice di pubblico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (68) tifosi

Il “Renzo Barbera” si prepara a vivere un’altra notte da protagonista. A un giorno dalla sfida tra Palermo e Mantova sono già 23.098 gli spettatori raggiunti, un dato importante che conferma ancora una volta la spinta del pubblico rosanero.

La vendita dei biglietti è ancora attiva e il numero è destinato a crescere nelle prossime ore. L’obiettivo è superare ampiamente quota 24 mila e regalare alla squadra di Inzaghi una cornice all’altezza della posta in palio.


Dopo la sconfitta di Pescara, la risposta della piazza è chiara: sostegno totale. Il Barbera si conferma un fortino non solo per i numeri sul campo, ma anche per la presenza costante sugli spalti.

Domani sera sarà ancora una volta il dodicesimo uomo a fare la differenza.

