Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Speriamo che il prossimo scivolone sia tra quattro mesi»

Vigilia al “Renzo Barbera” per il Palermo, atteso domani sera dal confronto con il Mantova. In conferenza stampa Pippo Inzaghi ha parlato dello spirito della squadra dopo il ko di Pescara, invitando tutti a mantenere equilibrio e fiducia.

«Speriamo che il prossimo scivolone sia tra quattro mesi. Non vedo nessun problema, sono molto sereno. Poteva arrivare una giornata storta. Questo non pregiudica tutto ciò che abbiamo fatto finora. Abbiamo una classifica molto buona. Pensiamo al momento bellissimo da cui arriviamo. Siamo in grande forma».





Il tecnico rosanero non si lascia condizionare dall’ultimo risultato e guarda al percorso complessivo:

«Abbiamo fatto tante partite bene e si riparte da questo. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto prima di Pescara».

Sulle difficoltà difensive emerse contro gli abruzzesi, Inzaghi mantiene la linea della fiducia:

«Hai ragione. Ho una squadra che è la migliore difesa. Non posso rimproverare. Può capitare di sbagliare e l’importante è capire e analizzare. Non posso guardare il singolo episodio dopo tutto quello che abbiamo fatto di buono. Dobbiamo guardare avanti con ottimismo».

E infine un messaggio chiaro sulla dimensione del percorso rosanero:

«Siamo forti e con questi punti dovremmo essere primi o secondi. A inizio campionato avremmo firmato con il sangue per fare quello che abbiamo fatto. Un passo falso ci può stare, ma deve restare un episodio a sé»