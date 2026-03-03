Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Speriamo che il prossimo scivolone sia tra quattro mesi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
42c95663-f9c6-4f72-a9fa-bfe33a09835c

Vigilia al “Renzo Barbera” per il Palermo, atteso domani sera dal confronto con il Mantova. In conferenza stampa Pippo Inzaghi ha parlato dello spirito della squadra dopo il ko di Pescara, invitando tutti a mantenere equilibrio e fiducia.

«Speriamo che il prossimo scivolone sia tra quattro mesi. Non vedo nessun problema, sono molto sereno. Poteva arrivare una giornata storta. Questo non pregiudica tutto ciò che abbiamo fatto finora. Abbiamo una classifica molto buona. Pensiamo al momento bellissimo da cui arriviamo. Siamo in grande forma».


Il tecnico rosanero non si lascia condizionare dall’ultimo risultato e guarda al percorso complessivo:
«Abbiamo fatto tante partite bene e si riparte da questo. Dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto prima di Pescara».

Sulle difficoltà difensive emerse contro gli abruzzesi, Inzaghi mantiene la linea della fiducia:
«Hai ragione. Ho una squadra che è la migliore difesa. Non posso rimproverare. Può capitare di sbagliare e l’importante è capire e analizzare. Non posso guardare il singolo episodio dopo tutto quello che abbiamo fatto di buono. Dobbiamo guardare avanti con ottimismo».

E infine un messaggio chiaro sulla dimensione del percorso rosanero:
«Siamo forti e con questi punti dovremmo essere primi o secondi. A inizio campionato avremmo firmato con il sangue per fare quello che abbiamo fatto. Un passo falso ci può stare, ma deve restare un episodio a sé»

Altre notizie

f082f3f8-457e-45c6-bda7-8a1b122a445f

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Ho firmato due anni, lavoriamo per tornare dove meritiamo il prima possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
d322b6fd-d81b-474c-8ba6-5d155d66efc7

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Sono le partite che temo di più, servirà il miglior Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
838ddb4d-73b8-467f-b249-04d694fdc3dd

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «In casa abbiamo un rullino da Serie A, domani vogliamo regalare una bella giornata ai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (68) tifosi

Palermo-Mantova, già 23.098 spettatori: Barbera verso un’altra grande cornice di pubblico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (56)

Palermo, invasione di campo al Barbera: Daspo di 10 anni per un tifoso

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
file1 - 2026-03-03T131646.192

Palermo trionfa nella “Coppa dei tifosi” di Transfermarkt: battuto il Foggia in finale social

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Screenshot 2026-03-03 104516

Modesto presenta Palermo-Mantova: «Mi aspetto un Palermo aggressivo, ma noi dobbiamo fare la nostra partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Screenshot 2026-03-03 093533

Palermo C5, rosanero a valanga: Vigor San Cataldo travolta 8-1

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
tifosi mantova

Mantova, oltre 170 tifosi al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Monza e Venezia allungano, il Palermo inciampa: marzo mese chiave per la volata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
catanzaro palermo (3) (1)

Giornale di Sicilia: “Palermo, le trasferte sono un handicap per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo mantova 2-2 (36) Pohjanpalo rigore radaelli

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo non tradisce mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

f082f3f8-457e-45c6-bda7-8a1b122a445f

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Ho firmato due anni, lavoriamo per tornare dove meritiamo il prima possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
d322b6fd-d81b-474c-8ba6-5d155d66efc7

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Sono le partite che temo di più, servirà il miglior Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
838ddb4d-73b8-467f-b249-04d694fdc3dd

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «In casa abbiamo un rullino da Serie A, domani vogliamo regalare una bella giornata ai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
42c95663-f9c6-4f72-a9fa-bfe33a09835c

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Speriamo che il prossimo scivolone sia tra quattro mesi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (68) tifosi

Palermo-Mantova, già 23.098 spettatori: Barbera verso un’altra grande cornice di pubblico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026