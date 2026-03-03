Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «In casa abbiamo un rullino da Serie A, domani vogliamo regalare una bella giornata ai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Alla vigilia della sfida contro il Mantova, Pippo Inzaghi ha parlato anche del rapporto con il pubblico e dello stato emotivo del gruppo dopo il ko di Pescara.

«Quello dei tifosi è un gesto di grande intelligenza, di chi ha capito il momento e quello che di buono abbiamo fatto. In trasferta ci sta mancando qualcosa, è vero, ma in casa abbiamo un rullino da Serie A. Lontano dalle mura amiche dobbiamo migliorare, ma è stato bellissimo trovarli qui e sono sicuro che domani regaleremo loro una bella giornata».


Il tecnico ha raccontato anche lo stato d’animo dello spogliatoio dopo la sconfitta:
«Il mio umore era dispiaciuto. Ieri ho fatto rivedere ai ragazzi quello che hanno fatto nelle ultime 15 partite e l’umore è tornato alle stelle».

Buone notizie arrivano dall’infermeria:
«Magnani sta bene e anche Bani. Domani avremo tutti a disposizione e questo è molto importante. Averli tutti disponibili mi lascia ben sperare».

Inzaghi difende con forza il percorso della squadra:
«Ho una squadra che ha fatto tutto ciò che ha fatto nel migliore dei modi. Abbiamo la miglior difesa, come faccio a rimproverarli? Può capitare di sbagliare. L’importante è capire gli errori e analizzarli. Non posso guardare a un singolo episodio. Dobbiamo capire cosa migliorare e guardare avanti con ottimismo».

E chiude con un messaggio chiaro sul valore del cammino rosanero:
«Siamo una squadra forte. In un campionato normale saremmo primi o secondi. Se ci avessero detto che a questo punto avremmo perso solo quattro partite, avremmo firmato col sangue. Un passo falso ci può stare».

