Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Sono le partite che temo di più, servirà il miglior Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
d322b6fd-d81b-474c-8ba6-5d155d66efc7

In conferenza stampa al “Renzo Barbera”, alla vigilia della sfida contro il Mantova, Pippo Inzaghi ha messo in guardia la squadra sulle difficoltà della gara, ribadendo quanto la Serie B non conceda margini di superficialità.

«Le partite in B sono tutte complicate. Modesto ha dato identità alla squadra, è una formazione tosta. A Mantova c’è anche Rinaudo, con cui ho condiviso gioie a Venezia. Domani è una partita fondamentale e vogliamo riprendere quello che si è interrotto. Dipende da noi, ma servirà il miglior Palermo».


Il tecnico rosanero, sempre in conferenza stampa, ha indicato quali aspetti dovranno diventare imprescindibili per tornare alla vittoria:
«Sono sicuro che i miei giocatori abbiano capito che quando affrontiamo la gara nella maniera giusta, tutto va bene. Quando non siamo nella miglior giornata facciamo fatica: ci sono anche gli avversari. Adesso non guardo indietro, mi tengo quello che abbiamo fatto di buono. Ne abbiamo sbagliata una su quindici e sarebbe il massimo sbagliarne un’altra nelle prossime undici. Ho visto una squadra vogliosa di regalare una grande partita ai nostri tifosi e sono sicuro che domani lo faremo».

Inzaghi non ha nascosto che queste siano le gare più insidiose:
«Queste sono le partite che mi preoccupano maggiormente. Quando mi dicevano che vincevamo solo con le piccole e non con le grandi, mi toccavo. È più facile preparare una gara contro il Frosinone, ad esempio. Le partite più difficili sono quelle contro avversari con l’acqua alla gola che si giocano la vita. Nel bene e nel male nel calcio si guarda avanti e dobbiamo ripartire dalle cose migliori».

Un messaggio chiaro lanciato dal tecnico rosanero in conferenza stampa: massimo rispetto per il Mantova, ma fiducia totale nel gruppo e nella capacità di reagire immediatamente.

Altre notizie

f082f3f8-457e-45c6-bda7-8a1b122a445f

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Ho firmato due anni, lavoriamo per tornare dove meritiamo il prima possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
838ddb4d-73b8-467f-b249-04d694fdc3dd

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «In casa abbiamo un rullino da Serie A, domani vogliamo regalare una bella giornata ai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
42c95663-f9c6-4f72-a9fa-bfe33a09835c

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Speriamo che il prossimo scivolone sia tra quattro mesi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (68) tifosi

Palermo-Mantova, già 23.098 spettatori: Barbera verso un’altra grande cornice di pubblico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (56)

Palermo, invasione di campo al Barbera: Daspo di 10 anni per un tifoso

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
file1 - 2026-03-03T131646.192

Palermo trionfa nella “Coppa dei tifosi” di Transfermarkt: battuto il Foggia in finale social

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Screenshot 2026-03-03 104516

Modesto presenta Palermo-Mantova: «Mi aspetto un Palermo aggressivo, ma noi dobbiamo fare la nostra partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Screenshot 2026-03-03 093533

Palermo C5, rosanero a valanga: Vigor San Cataldo travolta 8-1

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
tifosi mantova

Mantova, oltre 170 tifosi al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Monza e Venezia allungano, il Palermo inciampa: marzo mese chiave per la volata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
catanzaro palermo (3) (1)

Giornale di Sicilia: “Palermo, le trasferte sono un handicap per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo mantova 2-2 (36) Pohjanpalo rigore radaelli

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo non tradisce mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

f082f3f8-457e-45c6-bda7-8a1b122a445f

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Ho firmato due anni, lavoriamo per tornare dove meritiamo il prima possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
d322b6fd-d81b-474c-8ba6-5d155d66efc7

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Sono le partite che temo di più, servirà il miglior Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
838ddb4d-73b8-467f-b249-04d694fdc3dd

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «In casa abbiamo un rullino da Serie A, domani vogliamo regalare una bella giornata ai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
42c95663-f9c6-4f72-a9fa-bfe33a09835c

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Speriamo che il prossimo scivolone sia tra quattro mesi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (68) tifosi

Palermo-Mantova, già 23.098 spettatori: Barbera verso un’altra grande cornice di pubblico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026