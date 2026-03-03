Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Sono le partite che temo di più, servirà il miglior Palermo»
In conferenza stampa al “Renzo Barbera”, alla vigilia della sfida contro il Mantova, Pippo Inzaghi ha messo in guardia la squadra sulle difficoltà della gara, ribadendo quanto la Serie B non conceda margini di superficialità.
«Le partite in B sono tutte complicate. Modesto ha dato identità alla squadra, è una formazione tosta. A Mantova c’è anche Rinaudo, con cui ho condiviso gioie a Venezia. Domani è una partita fondamentale e vogliamo riprendere quello che si è interrotto. Dipende da noi, ma servirà il miglior Palermo».
Il tecnico rosanero, sempre in conferenza stampa, ha indicato quali aspetti dovranno diventare imprescindibili per tornare alla vittoria:
«Sono sicuro che i miei giocatori abbiano capito che quando affrontiamo la gara nella maniera giusta, tutto va bene. Quando non siamo nella miglior giornata facciamo fatica: ci sono anche gli avversari. Adesso non guardo indietro, mi tengo quello che abbiamo fatto di buono. Ne abbiamo sbagliata una su quindici e sarebbe il massimo sbagliarne un’altra nelle prossime undici. Ho visto una squadra vogliosa di regalare una grande partita ai nostri tifosi e sono sicuro che domani lo faremo».
Inzaghi non ha nascosto che queste siano le gare più insidiose:
«Queste sono le partite che mi preoccupano maggiormente. Quando mi dicevano che vincevamo solo con le piccole e non con le grandi, mi toccavo. È più facile preparare una gara contro il Frosinone, ad esempio. Le partite più difficili sono quelle contro avversari con l’acqua alla gola che si giocano la vita. Nel bene e nel male nel calcio si guarda avanti e dobbiamo ripartire dalle cose migliori».
Un messaggio chiaro lanciato dal tecnico rosanero in conferenza stampa: massimo rispetto per il Mantova, ma fiducia totale nel gruppo e nella capacità di reagire immediatamente.