Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Ho firmato due anni, lavoriamo per tornare dove meritiamo il prima possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
f082f3f8-457e-45c6-bda7-8a1b122a445f

In conferenza stampa al “Renzo Barbera”, alla vigilia della sfida contro il Mantova, Pippo Inzaghi ha ribadito fiducia totale nel gruppo, nell’ambiente e nel progetto rosanero, lanciando un messaggio forte in vista del rush finale.

«Io penso che la squadra si sia meritata l’affetto dei tifosi per l’attitudine e l’anima che ha dimostrato. Una partita storta ci sta. L’importante è riprendersi subito. Io sono sereno. La gente è straordinaria e la società ci fa lavorare bene. Ho firmato due anni di contratto con il Palermo e sono sicuro che in questi due anni torneremo dove meritiamo».


Il tecnico rosanero, sempre in conferenza stampa, ha aggiunto:
«Sono sicuro che con questa squadra e questo pubblico stiamo costruendo qualcosa di bello. Sono un uomo di calcio e so che ogni partita nasconde delle insidie. La squadra è quella giusta e sono sicuro che arriveremo dove dobbiamo arrivare e arriveremo pronti».

Capitolo attacco e gestione delle energie:
«Johnsen e Le Douaron sono due giocatori importanti. Il primo aveva bisogno di minutaggio anche in vista delle gare ravvicinate. Non è stato un cambio preventivato. Sono due giocatori importanti. Johnsen ha bisogno di minutaggio e ho deciso di fare così anche per le due partite ravvicinate».

Sguardo proiettato al rush finale:
«Per il rush finale saranno fondamentali testa e gambe. Sono convinto che la squadra arriverà pronta. Abbiamo tutti disponibili, dei cambi importanti e questo ci darà energia per il rush finale».

Infine un aggiornamento su Rui Modesto:
«Sta bene. Ha fatto due settimane di lavoro completo, si è allenato con la squadra e sta mettendo minuti nelle gambe. Può giocare già venti minuti o mezz’ora. Mi auguro che sarà pronto per giocare già da domani».

Inzaghi trasmette serenità e convinzione: il Palermo vuole ripartire subito, con la forza del gruppo e l’appoggio del Barbera.

Altre notizie

d322b6fd-d81b-474c-8ba6-5d155d66efc7

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Sono le partite che temo di più, servirà il miglior Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
838ddb4d-73b8-467f-b249-04d694fdc3dd

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «In casa abbiamo un rullino da Serie A, domani vogliamo regalare una bella giornata ai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
42c95663-f9c6-4f72-a9fa-bfe33a09835c

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Speriamo che il prossimo scivolone sia tra quattro mesi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (68) tifosi

Palermo-Mantova, già 23.098 spettatori: Barbera verso un’altra grande cornice di pubblico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (56)

Palermo, invasione di campo al Barbera: Daspo di 10 anni per un tifoso

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
file1 - 2026-03-03T131646.192

Palermo trionfa nella “Coppa dei tifosi” di Transfermarkt: battuto il Foggia in finale social

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Screenshot 2026-03-03 104516

Modesto presenta Palermo-Mantova: «Mi aspetto un Palermo aggressivo, ma noi dobbiamo fare la nostra partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
Screenshot 2026-03-03 093533

Palermo C5, rosanero a valanga: Vigor San Cataldo travolta 8-1

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
tifosi mantova

Mantova, oltre 170 tifosi al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo venezia 0-0 serie B (4) stroppa inzaghi

Gazzetta dello Sport: “Monza e Venezia allungano, il Palermo inciampa: marzo mese chiave per la volata”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
catanzaro palermo (3) (1)

Giornale di Sicilia: “Palermo, le trasferte sono un handicap per la A”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo mantova 2-2 (36) Pohjanpalo rigore radaelli

Giornale di Sicilia: “Pohjanpalo non tradisce mai”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

f082f3f8-457e-45c6-bda7-8a1b122a445f

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Ho firmato due anni, lavoriamo per tornare dove meritiamo il prima possibile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
d322b6fd-d81b-474c-8ba6-5d155d66efc7

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Sono le partite che temo di più, servirà il miglior Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
838ddb4d-73b8-467f-b249-04d694fdc3dd

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «In casa abbiamo un rullino da Serie A, domani vogliamo regalare una bella giornata ai tifosi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
42c95663-f9c6-4f72-a9fa-bfe33a09835c

Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Speriamo che il prossimo scivolone sia tra quattro mesi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (68) tifosi

Palermo-Mantova, già 23.098 spettatori: Barbera verso un’altra grande cornice di pubblico

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026