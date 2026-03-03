Inzaghi presenta Palermo-Mantova: «Ho firmato due anni, lavoriamo per tornare dove meritiamo il prima possibile»
In conferenza stampa al “Renzo Barbera”, alla vigilia della sfida contro il Mantova, Pippo Inzaghi ha ribadito fiducia totale nel gruppo, nell’ambiente e nel progetto rosanero, lanciando un messaggio forte in vista del rush finale.
«Io penso che la squadra si sia meritata l’affetto dei tifosi per l’attitudine e l’anima che ha dimostrato. Una partita storta ci sta. L’importante è riprendersi subito. Io sono sereno. La gente è straordinaria e la società ci fa lavorare bene. Ho firmato due anni di contratto con il Palermo e sono sicuro che in questi due anni torneremo dove meritiamo».
Il tecnico rosanero, sempre in conferenza stampa, ha aggiunto:
«Sono sicuro che con questa squadra e questo pubblico stiamo costruendo qualcosa di bello. Sono un uomo di calcio e so che ogni partita nasconde delle insidie. La squadra è quella giusta e sono sicuro che arriveremo dove dobbiamo arrivare e arriveremo pronti».
Capitolo attacco e gestione delle energie:
«Johnsen e Le Douaron sono due giocatori importanti. Il primo aveva bisogno di minutaggio anche in vista delle gare ravvicinate. Non è stato un cambio preventivato. Sono due giocatori importanti. Johnsen ha bisogno di minutaggio e ho deciso di fare così anche per le due partite ravvicinate».
Sguardo proiettato al rush finale:
«Per il rush finale saranno fondamentali testa e gambe. Sono convinto che la squadra arriverà pronta. Abbiamo tutti disponibili, dei cambi importanti e questo ci darà energia per il rush finale».
Infine un aggiornamento su Rui Modesto:
«Sta bene. Ha fatto due settimane di lavoro completo, si è allenato con la squadra e sta mettendo minuti nelle gambe. Può giocare già venti minuti o mezz’ora. Mi auguro che sarà pronto per giocare già da domani».
Inzaghi trasmette serenità e convinzione: il Palermo vuole ripartire subito, con la forza del gruppo e l’appoggio del Barbera.