E’ il Pohjanpalo-Day a Palermo. In tantissimi i tifosi accorsi al Barbera per salutare Joel Pohjanpalo, nuovo acquisto in casa rosanero.

Per i sostenitori intervenuti ai nostri microfoni, l’attaccante finalndese è stato un acquisto di qualità che potrà contribuire ad agguantare il sogno serie A.

Ecco una clip: