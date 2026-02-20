Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Peda favorito nel ballottaggio in difesa , Johnsen dal 1’

Tutto pronto per Palermo-Südtirol, sfida valida per la 26ª giornata di Serie B. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi sembra orientato a confermare l’ossatura delle ultime settimane con alcune scelte mirate.

Qui Palermo

Peda è favorito nel ballottaggio in difesa con Bereszynski e Magnani per il ruolo di braccetto destro nel terzetto completato da Bani e Ceccaroni davanti a Joronen. Sulle corsie Pierozzi e Augello restano i titolari, con Gyasi prima alternativa per far rifiatare gli esterni.

A centrocampo Gomes insidia Segre per una maglia accanto a Ranocchia, mentre sulla trequarti Johnsen dovrebbe partire dal 1’ a supporto di Pohjanpalo insieme a Palumbo.

Probabile formazione Palermo (3-4-2-1)

Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

A disp.: Gomis, Bereszynski, Rui Modesto, Veroli, Magnani, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Gyasi, Le Douaron, Corona.

All.: F. Inzaghi.

Qui Südtirol

Castori deve fare i conti con l’assenza pesante di Odogwu, fermato da una lesione al ginocchio che richiederà intervento chirurgico. Indisponibili anche Martini e Pietrangeli, mentre Kofler è squalificato: spazio dunque a Mancini in difesa.

Il modulo resta il 3-5-2 con Adamonis tra i pali e la linea composta da El Kaouakibi, Veseli e Mancini. A centrocampo Molina e S. Davi agiranno sulle fasce, con Casiraghi, Tronchin e Crnigoj in mezzo. In avanti la coppia Pecorino-Merkaj.

Diffidati Martini e Zedadka.

Probabile formazione Südtirol (3-5-2)

Adamonis; El Kaouakibi, Veseli, Mancini; Molina, Casiraghi, Tronchin, Crnigoj, S. Davi; Pecorino, Merkaj.

A disp.: Borra, Cragno, Bordon, Masiello, F. Davi, Zedadka, Sabatini, Coulibaly, Frigerio, Tait, Verdi, Tonin.

All.: Castori.