Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Peda favorito nel ballottaggio in difesa , Johnsen dal 1’
Serie B, 26ª giornata: Inzaghi lancia il norvegese alle spalle di Pohjanpalo. Castori senza Kofler e Odogwu
Tutto pronto per Palermo-Südtirol, sfida valida per la 26ª giornata di Serie B. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi sembra orientato a confermare l’ossatura delle ultime settimane con alcune scelte mirate.
Qui Palermo
Peda è favorito nel ballottaggio in difesa con Bereszynski e Magnani per il ruolo di braccetto destro nel terzetto completato da Bani e Ceccaroni davanti a Joronen. Sulle corsie Pierozzi e Augello restano i titolari, con Gyasi prima alternativa per far rifiatare gli esterni.
A centrocampo Gomes insidia Segre per una maglia accanto a Ranocchia, mentre sulla trequarti Johnsen dovrebbe partire dal 1’ a supporto di Pohjanpalo insieme a Palumbo.
Probabile formazione Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
A disp.: Gomis, Bereszynski, Rui Modesto, Veroli, Magnani, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Gyasi, Le Douaron, Corona.
All.: F. Inzaghi.
Qui Südtirol
Castori deve fare i conti con l’assenza pesante di Odogwu, fermato da una lesione al ginocchio che richiederà intervento chirurgico. Indisponibili anche Martini e Pietrangeli, mentre Kofler è squalificato: spazio dunque a Mancini in difesa.
Il modulo resta il 3-5-2 con Adamonis tra i pali e la linea composta da El Kaouakibi, Veseli e Mancini. A centrocampo Molina e S. Davi agiranno sulle fasce, con Casiraghi, Tronchin e Crnigoj in mezzo. In avanti la coppia Pecorino-Merkaj.
Diffidati Martini e Zedadka.
Probabile formazione Südtirol (3-5-2)
Adamonis; El Kaouakibi, Veseli, Mancini; Molina, Casiraghi, Tronchin, Crnigoj, S. Davi; Pecorino, Merkaj.
A disp.: Borra, Cragno, Bordon, Masiello, F. Davi, Zedadka, Sabatini, Coulibaly, Frigerio, Tait, Verdi, Tonin.
All.: Castori.