Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Peda favorito nel ballottaggio in difesa , Johnsen dal 1’

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026

Serie B, 26ª giornata: Inzaghi lancia il norvegese alle spalle di Pohjanpalo. Castori senza Kofler e Odogwu

Palermo Spezia 1-0 (59) peda

Tutto pronto per Palermo-Südtirol, sfida valida per la 26ª giornata di Serie B. Come riporta il Corriere dello Sport, Inzaghi sembra orientato a confermare l’ossatura delle ultime settimane con alcune scelte mirate.

Qui Palermo

Peda è favorito nel ballottaggio in difesa con Bereszynski e Magnani per il ruolo di braccetto destro nel terzetto completato da Bani e Ceccaroni davanti a Joronen. Sulle corsie Pierozzi e Augello restano i titolari, con Gyasi prima alternativa per far rifiatare gli esterni.

A centrocampo Gomes insidia Segre per una maglia accanto a Ranocchia, mentre sulla trequarti Johnsen dovrebbe partire dal 1’ a supporto di Pohjanpalo insieme a Palumbo.

Probabile formazione Palermo (3-4-2-1)
Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.
A disp.: Gomis, Bereszynski, Rui Modesto, Veroli, Magnani, Gomes, Vasic, Giovane, Blin, Gyasi, Le Douaron, Corona.
All.: F. Inzaghi.

Qui Südtirol

Castori deve fare i conti con l’assenza pesante di Odogwu, fermato da una lesione al ginocchio che richiederà intervento chirurgico. Indisponibili anche Martini e Pietrangeli, mentre Kofler è squalificato: spazio dunque a Mancini in difesa.

Il modulo resta il 3-5-2 con Adamonis tra i pali e la linea composta da El Kaouakibi, Veseli e Mancini. A centrocampo Molina e S. Davi agiranno sulle fasce, con Casiraghi, Tronchin e Crnigoj in mezzo. In avanti la coppia Pecorino-Merkaj.

Diffidati Martini e Zedadka.

Probabile formazione Südtirol (3-5-2)
Adamonis; El Kaouakibi, Veseli, Mancini; Molina, Casiraghi, Tronchin, Crnigoj, S. Davi; Pecorino, Merkaj.
A disp.: Borra, Cragno, Bordon, Masiello, F. Davi, Zedadka, Sabatini, Coulibaly, Frigerio, Tait, Verdi, Tonin.
All.: Castori.

Altre notizie

palermo empoli 3-2 (101) gyasi peda

Palermo, Inzaghi prepara le mosse a sorpresa: Johnsen e Gyasi scalpitano

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo pescara 5-0 (176) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, Castori tra Inzaghi e un record da A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-19 224516

Striscia la notizia, Ficarra e Picone: «Vieri e Matri devono firmare il contratto con il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Screenshot 2026-02-19 222806

Torretta Cafè, Sperandeo: «La maglia del Palermo è la più bella del mondo»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Serie B Palermo-Sudtirol 2-1 (27) tifosi curva nord

Palermo-Sudtirol: superata quota 22mila spettatori

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
palermo empoli 3-2 (177) inzaghi

Palermo, domani parla Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (96) allenamento campo

Palermo, report dell’allenamento: lavoro tattico in vista del Südtirol

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
file2 - 2026-02-19T125358.358

Delio Rossi: «Palermo è una piazza incredibile, che sofferenza vederlo giocare in B!»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
file1 - 2026-02-19T121834.118

Serie B, Palermo-Sudtirol affidata a Crezzini: le designazioni arbitrali della 26ª giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Palermo Entella 3-0 (42)

Palermo-Südtirol, meteo favorevole al Barbera: clima mite e niente pioggia

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
Palermo Entella 3-0 (85)

Palermo-Südtirol, quote e pronostici: rosanero favoriti al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
CASTORI

Corriere dell’Alto Adige: “Südtirol, Castori al ballo delle top. In dieci giorni Palermo e Venezia”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Palermo Spezia 1-0 (59) peda

Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Peda favorito nel ballottaggio in difesa , Johnsen dal 1’

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo empoli 3-2 (101) gyasi peda

Palermo, Inzaghi prepara le mosse a sorpresa: Johnsen e Gyasi scalpitano

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
palermo pescara 5-0 (176) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, Castori tra Inzaghi e un record da A”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026
Screenshot 2026-02-19 230037

Europa League: vince la Stella Rossa in casa del Lilla, pari tra Panathinaikos e Plzen. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026
3792756695166345380

Conference League: la Fiorentina cala il tris, Jagiellonia battuto 3-0. I risultati finali

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 19, 2026