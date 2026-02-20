Serie B, 26ª giornata al via: programma e classifica aggiornata

Prende il via la 26ª giornata di Serie B, con una classifica cortissima nelle zone alte e sfide che possono ridisegnare gli equilibri del campionato. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il Venezia guida con 53 punti dopo 25 giornate, seguito dal Frosinone a quota 52 e dal Monza a 51. Il Palermo è quarto con 48 punti, pienamente in corsa per la promozione.

Alle spalle dei rosanero troviamo Catanzaro (41), Modena (40) e Juve Stabia (38), mentre il Südtirol occupa la nona posizione con 33 punti.

La classifica dopo 25 giornate

Venezia 53

Frosinone 52

Monza 51

Palermo 48

Catanzaro 41

Modena 40

Juve Stabia 38

Cesena 37

Südtirol 33

Carrarese 30

Empoli 29

Sampdoria 29

Padova 29

Avellino 28

Reggiana 25

Virtus Entella 25

Mantova 23

Spezia 22

Bari 21

Pescara 18

Il programma della 26ª giornata

Il turno si apre venerdì 20 febbraio alle ore 20:30 con Frosinone-Empoli.

Sabato alle ore 15:00 in campo cinque gare:
Mantova-Sampdoria
Padova-Bari
Palermo-Südtirol
Venezia-Pescara
Virtus Entella-Catanzaro

Alle 17:15 Cesena-Spezia, mentre alle 19:30 Carrarese-Monza.

Il programma si chiude domenica 22 febbraio con Juve Stabia-Modena alle 15:00 e Reggiana-Avellino alle 17:15.

Un turno che può pesare soprattutto nella corsa promozione: il Palermo ospita il Südtirol al Barbera, mentre la capolista Venezia riceve il Pescara fanalino di coda. Riflettori accesi anche su Carrarese-Monza e sul match del Frosinone.

Serie B, 26ª giornata al via: programma e classifica aggiornata

Palermo-Südtirol, le probabili formazioni: Peda favorito nel ballottaggio in difesa , Johnsen dal 1'

Palermo, Inzaghi prepara le mosse a sorpresa: Johnsen e Gyasi scalpitano

Corriere dello Sport: "Palermo, Castori tra Inzaghi e un record da A"

Europa League: vince la Stella Rossa in casa del Lilla, pari tra Panathinaikos e Plzen. I risultati finali

