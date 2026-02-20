Serie B, 26ª giornata al via: programma e classifica aggiornata
Prende il via la 26ª giornata di Serie B, con una classifica cortissima nelle zone alte e sfide che possono ridisegnare gli equilibri del campionato. Come evidenzia il Corriere dello Sport, il Venezia guida con 53 punti dopo 25 giornate, seguito dal Frosinone a quota 52 e dal Monza a 51. Il Palermo è quarto con 48 punti, pienamente in corsa per la promozione.
Alle spalle dei rosanero troviamo Catanzaro (41), Modena (40) e Juve Stabia (38), mentre il Südtirol occupa la nona posizione con 33 punti.
La classifica dopo 25 giornate
Venezia 53
Frosinone 52
Monza 51
Palermo 48
Catanzaro 41
Modena 40
Juve Stabia 38
Cesena 37
Südtirol 33
Carrarese 30
Empoli 29
Sampdoria 29
Padova 29
Avellino 28
Reggiana 25
Virtus Entella 25
Mantova 23
Spezia 22
Bari 21
Pescara 18
Il programma della 26ª giornata
Il turno si apre venerdì 20 febbraio alle ore 20:30 con Frosinone-Empoli.
Sabato alle ore 15:00 in campo cinque gare:
Mantova-Sampdoria
Padova-Bari
Palermo-Südtirol
Venezia-Pescara
Virtus Entella-Catanzaro
Alle 17:15 Cesena-Spezia, mentre alle 19:30 Carrarese-Monza.
Il programma si chiude domenica 22 febbraio con Juve Stabia-Modena alle 15:00 e Reggiana-Avellino alle 17:15.
Un turno che può pesare soprattutto nella corsa promozione: il Palermo ospita il Südtirol al Barbera, mentre la capolista Venezia riceve il Pescara fanalino di coda. Riflettori accesi anche su Carrarese-Monza e sul match del Frosinone.