Palermo, Inzaghi prepara le mosse a sorpresa: Johnsen e Gyasi scalpitano

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026

PALERMO – Non solo continuità, ma anche rotazioni mirate. In vista della sfida contro il Südtirol, Filippo Inzaghi prepara qualche novità per tenere alta la tensione nel gruppo e non dare nulla per scontato. Come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero vuole sfruttare tutte le risorse a disposizione in un momento chiave della stagione.

Una delle carte potrebbe essere Johnsen. L’esterno norvegese è ancora a caccia del primo gol in rosanero, ma appare sempre più integrato nei meccanismi tattici. Secondo Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, domani potrebbe toccare a lui affiancare Pohjanpalo, dando respiro a Le Douaron e aggiungendo imprevedibilità tra le linee.

Attenzione anche a Gyasi, pure lui ancora a secco di reti con il Palermo. La sua energia può diventare un’arma sulle corsie esterne, consentendo di dosare le forze di Pierozzi e Augello, fin qui stakanovisti della fascia. Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la gestione delle energie sarà determinante in un campionato dal ritmo altissimo.

Duello in difesa

In retroguardia resta aperto il ballottaggio per il ruolo di terzo difensore di destra. Peda spinge con la freschezza dei suoi anni, ma deve fare i conti con l’affidabilità di Bereszynski e l’esperienza di Magnani. Una scelta che Inzaghi scioglierà solo a ridosso del match, valutando equilibrio e caratteristiche dell’avversario.

Il messaggio è chiaro: nessuno ha il posto assicurato. La corsa continua e il Palermo vuole affrontarla con tutto il gruppo coinvolto.

